Le 7 borse di tendenza per l’estate 2025 (da comprare durante i saldi di fine stagione)

Dalle shopping bag in versione maxi alle bowling bag, dalle borse maculate a quelle intrecciate o in pelle scamosciata, ecco i modelli must have per l’estate 2025 su cui puntare durante i saldi di fine stagione.

da sinistra Etro, Saint Laurent, Miu Miu

I saldi estivi sono il momento giusto in cui realizzare qualche desiderio comprando quella borsa su cui si erano messi gli occhi già da tempo. Le passerelle sono il luogo a cui guardare per scovare le tendenze estive che riguardano borse e altri accessori e per creare ispirazioni su abbinamenti cool e alla moda. Ecco dunque una breve guida alle borse must have dell'estate 2025 e i modelli su cui puntare durante i saldi di fine stagione

I modelli must have di stagione

Per l'estate 2025 tornano a dominare le forme mini, dunque spopolano pochette da portare a mano e borse piccole o medie con manici. Uniche eccezioni alle small size sono le shopping bag (che quest'anno hanno forme extra large) e le borse in suede o scamosciate (che hanno linee ampie e capienti). Tra i modelli di tendenza più originali ci sono le doctor bag e le borse dalla forma a trapezio, spopolano poi le mini bag morbide, con coulisse che le fanno sembrare dei sacchetti. Tra i materiali e le fantasie più trendy ci sono le lavorazioni a intreccio, quelle crochet e la stampe animalier con disegni maculati o pitonati.

1.La bowling bag rettangolare

La borsa più trendy dell'estate 2025 è senza dubbio la bowling bag stretta e allungata. Le varianti proposte per quest'anno differiscono dalle tipiche bowling bag, che solitamente hanno line tondeggianti e manici corti, le nuove it bag sono rettangolari, hanno la forma che ricorda quella di un mattone e si possono portare anche a spalla grazie ai manici dalla lunghezza media.

Miu Miu

Modelli simili li abbiamo visti sulle passerelle di Miu Miu, in pelle marrone con logo frontale, Versace, dove hanno sfilato varianti con charm attaccati ai manici, e da Sunnei e Jil Sander, marchi che hanno proposto borse dalle dimensioni medie coperte con borchie argentate o in colori vitaminici come il verde menta.

Versace

2.La borsa in suede

Le abbiamo viste su moltissime passerelle e in tutti i look di celebrites e influencer, stiamo parlando delle borse realizzate in pelle scamosciata nei toni caldi del marrone, del beige e del cappuccino. Tra le borse must dell'estate ci sono quelle in suede, di ogni forma e tipo, dalle hobo di Gucci, passando per le shopping di Miu Miu, fino ai secchielli di Saint Laurent.

Gucci

In questo caso non è la forma ma il materiale con cui sono realizzate a fare la differenza e a essere di tendenza. Le borse in suede hanno avuto un grande successo quest'anno grazie al ritorno dello stile anni '70 e del mood hippie chic, stile in cui sono protagoniste borse, cinture e altri accessori in pelle marrone scamosciata.

Saint Laurent

3.La mini bag a sacchetto

Dite addio alle solite pochette morbide e alle clutch rigide da portare a mano, quest'estate i look da sera e più glamour si completano con originali borse in tessuto o pelle morbida e dai manici corti che assomigliano a un sacchetto. Questi modelli hanno solitamente una chiusura a coulisse che arriccia il bordo superiore proprio come avviene nei tipici sacchetti in velluto.

Etro

Varianti di borse mini a sacco hanno sfilato sulle passerelle di Milano e Parigi, le abbiamo viste coperte di applicazioni floreali e lunghe frange da Etro o realizzate in pelle monogram con manici in metallo da Louis Vuitton.

Louis Vuitton

4.La borsa trapezio

Le borse trapezio sono le più originali di stagione, la forma "spigolosa" con fondo ampio e parte superiore più stretta le rende simili a una piramide nei modelli più strutturati o realizzati in pelle più rigida, come quelli visti sulla passerella Primavera/Estate 2025 di Prada.

Prada

Ci sono poi moltissime varianti più morbide in cui è l'orlo superiore che, rientrando verso il centro, contribuisce a creare la forma trapezoidale. Ci sono infine le borse dalle dimensioni medie, rigide e dal mood retrò, che le fa assomigliare ai modelli a trapezio di moda negli anni '50 e '60.

5.La borsa animalier

L'estate è il momento giusto per osare con fantasie eccentriche, colori accesi e decori vistosi, per questo la stagione calda è quella adatta per indossare borse e altri accessori animalier, con stampe e disegni maculati o pitonati.

Louis Vuitton

Sulle passerella estive questi tipi di print hanno spopolato sugli abiti ma anche e soprattutto su clutch e mini bag, come quelle rigide dal disegno maculato che hanno sfilato da Louis Vuitton o come le morbide clutch in pitone viste da Jil Sander.

Jil Sander

6.Borse crochet e mini bag intrecciate

Crochet, intrecci in paglia o pelle e lavorazioni macro dei materiali sono sempre un must in estate. Nel 2025 l'evoluzione della tendenza avviene attraverso le forme e l'utilizzo delle tecniche a intreccio. La lavorazione in stile uncinetto non viene più utilizzato solo per abiti da spiaggia e micro top, spopolano anche borse mini e pochette crochet, come i modelli color panna con inserti in pizzo di Marco Rambaldi.

Marco Rambaldi

Un discorso a parte va fatto per le borse intrecciate: sulle passerelle Primavera/Estate 25 la pelle e il cuoio prendono il posto di rafia e paglia nelle basket bag che sembrano mini cestini ma hanno preziosi intrecci colorati, come quelli che hanno sfilato da Bottega Veneta.

Bottega Veneta

7.La shopping bag in versione maxi

Nelle borse must dell'estate non possono mancare i modelli maxi, in pelle, tessuto o paglia. Le shopping bag di stagione hanno linee ampie e si indossano in città o al mare. Le macro bag sono l'unica variante spaziosa tra i modelli di stagione in cui dominano le forme piccole ed essenziali.

Ferragamo

Tra le varianti più belle viste sulle passerelle P/E 2025 ci sono quelle in pelle total black di Ferragamo o quelle color cioccolato di Bottega Veneta. Saint Laurent lancia poi per l'estate modelli a rete perfetti per il mare, mentre Benedetta Bruzziches propone maxi bag intrecciate in pelle da portare a mano.