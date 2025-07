Charms mania, le scarpe di tendenza per l’estate da personalizzare con perline e decorazioni colorate

L’overcharming è la tendenza che nell’estate 2025 non coinvolge più solo le borse ma anche le scarpe, ecco da dove nasce il trend e i consigli per personalizzare sneakers e sandali estivi.

Miu Miu

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La mania dei charm utilizzati per personalizzare gli accessori continua anche nell'estate 2025, anno in cui la tendenza non coinvolge solo le borse in paglia per il mare o le shopping bag in pelle da utilizzare in città: ora i charm si applicano anche alle scarpe.

Il trend dell'overcharming, che prevede l'utilizzo di portachiavi, mini peluche, foulard e altri oggetti utilizzati per decorare le borse (arrivando in alcuni casi a coprirle quasi completamente), spopolava già la scorsa estate, dopo che Miu Miu aveva fatto sfilare in passerella borse con lacci e altri componenti applicati sui manici. Nell'estate 2025 è ancora lo stesso brand ad alimentare la tendenza spostando charm e decorazioni personalizzate sulle scarpe.

Miu Miu

Mini eliche, nappine con frange e tulipani realizzati in pelle, decorano le sneakers dalle linee mini lanciate da Miu Miu per la Primavera/Estate 2025, i piccoli charm hanno tutti dei moschettoni metallici da legare sui lacci per rendere le scarpe da ginnastica diverse dalle altre. Già da diverse stagioni, invece, Crocs, marchio celebre per i suoi zoccoli in gomma, dà la possibilità di personalizzare i modelli per l'estate con una serie infinita di pin che si applicano sulla punta e charm pendenti con perle e chain dorate. Tra i decori più divertenti e originali di stagione ci sono poi quelli di Collanine Colorate, realizzati con perline in vetro, fiocchetti e frange da applicare su mocassini e sneakers.

Mocassini Toujours con charm Collanine Colorate

Come decorare sneaker e sandali per l'estate 2025

Oltre ai modelli di charm shoes proposti dai brand è possibile personalizzare le proprie scarpe utilizzando spille da balia arricchite con perline, oppure inserendo charm e perline a colori sui lacci delle sneakers. Anche mini portachiavi e moschettoni dalle dimensioni piccole possono essere utilizzati per personalizzare scarpe da ginnastica, mocassini con lacci in cuoio o sandali per la spiaggia.

Crocs

Charm mania: perché impazziamo per le scarpe personalizzate

La mania dell'overcharming, iniziata con le borse e che ora coinvolge anche le scarpe, nasce dal grande successo che nell'ultimo periodo stanno avendo i look e lo stile ispirato agli anni 2000 e si lega strettamente con il "desiderio teen" di personalizzare i propri accessori per renderli unici e diversi dagli altri. Chi durante gli anni della scuola non ha mai attaccato allo zaino almeno un portachiavi o un pupazzetto colorato?

Mocassini Christian Louboutin

Il successo dell'overcharming è dunque presto spiegato e possiamo rintracciarlo nel bisogno di seguire un trend ma di farlo a modo proprio, assecondando i gusti personali e le preferenze di ognuno. C'è poi l'aspetto creativo, che ci dà la sensazione di creare qualcosa di nostro utilizzando, in questo caso, un paio di scarpe come una tela su cui disegnare un quadro unico e personale.