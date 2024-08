Over charming, le borse sono ricoperte di portachiavi e charm: come nasce la tendenza dell’estate

video suggerito

A cura di Marco Casola

Ricordate gli zainetti delle scuole medie o del liceo, quelli completamente ricoperti di charm e portachiavi colorati? Il trend di fine anni '90 e inizio 2000 e tornato di moda. Questa volta però non sono i teenager a decorare le proprie borse, ci pensano le griffe della moda a impreziosire i modelli di stagione con accessori e pendenti iper colorati e dal sapore pop.

Le borse charm di Miu Miu e i lecca lecca di Fendi

Miu Miu ha reso virale il trend dell'estate 2024: gli ormai iconici bauletti squadrati del brand, quelli che sono andati sold out ovunque e che avevano sfilato sulla passerella P/E 24, sono stati arricchiti con charm di ogni tipo: dai pupazzetti di peluche fino portachiavi realizzati in corda fluo che richiamavano i sandali infradito, scarpe must have di stagione.

Louis Vuitton gioca con il trend dei charm e, oltre a classiche catene gioiello utilizzate per arricchire i modelli iconici, applica mollettoni logati per i capelli ai manici semi rigidi dei bauletti, mentre Balenciaga sceglie le mollettine metalliche a scatto. Assomigliano, invece, più a spille pop le pin applicate da Stella McCartney sulle borse estive a rete, su cui spiccano maxi bocche rosse e ritratti del volto della designer inglese.

A giudicare dalla sfilata Autunno/Inverno 24-25 di Fendi, la tendenza charm proseguirà anche durante la prossima stagione fredda. Diverse borse autunnali della Maison romana sono infatti impreziosite con divertenti porta Chupa Chups che si legano ai manici.

Amelia Gray Hamlin con borsa Balenciaga

Balenciaga e la tendenza dell'over charming

Anche Balenciaga ha contribuito a lanciato il trend, che potremmo definire "over charming", sì perché le iconiche bag della Maison nelle ultime collezioni sono letteralmente sovrastate da portachiavi a forma di Torre Eiffel declinati in colori fluo, chiavi metalliche logate e charm lettering che richiamano lo stile girly degli anni 2000 e citano i classici portachiavi attaccati agli zainetti dei teenager.

Ancor prima di lanciare i mille portachiavi colorati da attaccare alle borse, Balenciaga aveva proposto la borsa Le Cagole con specchio charm a forma di cuore attaccato alla bag. Un solo charm dunque, che anticipava il trend più estremo che avremmo poi visto poi spopolare.

Charm e twilly sulle borse Hermes

Quello dell'over charming è una tendenza che senza dubbio è esplosa nell'estate 2024, grazie a Miu Miu e Balenciaga, ma trova le sue radici anche nella mania di personalizzare un certo tipo di borse di lusso. Da sempre Hermes propone charm in cuoio dalle forme diverse e twilly in seta da legare ai manici delle Birkin bag o delle iconiche Kelly per personalizzare i modelli minimal della Maison.

I charm di Jane Birkin

Abbiamo visto come l'over charming si ispira agli anni '90 e alla moda teen degli zainetti iper accessoriati, se allarghiamo ancora lo sguardo possiamo però comprendere come, quello che sembra una trend del momento, affonda le radici nel passato. E' stata anche un'intramontabile icona di stile ad aver contribuito alla nascita del trend, dato che ha sempre addobbato le proprie borse con portachiavi e altri accessori.

Stiamo parlando dell'attrice Jane Birkin, scomparsa nel luglio del 2023, celebre per la sua carriera, per la sua eleganza semplice e anche per aver dato il nome a una delle borse più famose al mondo. Ben prima che apparissero in passerella le bag piene di charm e portachiavi, l'iconica attrice veniva spesso paparazzata con la sua adorata Birkin, sempre strapiena, sempre arricchita con dettagli personali.

Birkin non era vittima della moda, la ricordiamo sin dai primi anni di carriera come un'artista capace di creare da sola un proprio stile personale, così semplice eppure così riconoscibile, dove trovavano spazio originali vezzi, come quelli applicati sulle sue borse di Hermes in total black, rese uniche dai dettagli personalizzati.

Ben prima di Balenciaga e Miu Miu, alle sue borse di lusso Birkin legava chiavi metalliche, lacci colorati e ancora lunghe collane tibetane con pietre a forma di perla e in alcune foto sulla borsa Birkin appare una bandiera del Tibet che sembra applicata sulla pelle con dello scotch trasparente.

Perché spopolano le borse con i charm?

Cosa si nasconde dunque dietro il grande successo dell'over charming e dei decori per le borse a mano? Senza dubbio il richiamo a icone come Jane Birkin gioca un ruolo importante, come anche l'elemento nostalgico che riporta alla mente la moda dei portachiavi attaccati allo zainetto di scuola, che praticamente tutti hanno seguito da teenager.

Miu Miu

Il segreto del successo dei charm, come è avvenuto anche nella gioielleria, sta anche nel desiderio di rendere personale un accessorio. La borsa che racchiude al suo interno un mondo, diventa diversa dalle altre grazie a una serie di elementi esterni, la cui scelta e il cui accostamento deriva da un gusto personale capace di trasformare un accessorio identico a mille altri in qualcosa di unico.

