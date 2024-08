video suggerito

Guida definitiva alle scarpe dell’estate 2024: i 7 modelli più trendy e originali per le vacanze Dalle scarpe granchio agli zoccoli, passando per ciabattine in paglia e ballerine a rete o infradito con le corde, ecco tutti i modelli più originali e di tendenza dell’estate 2024, da indossare in spiaggia ma non solo, e i consigli per gli abbinamenti perfetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

da sinistra Ferragamo, Miu Miu, Loewe

Dichiamo addio ad anfibi, stringate, stivali e ankle boots che costringono il piede, diciamo anche addio a stiletti e tacchi a spillo, in estate con il caldo e l'afa l'importante è la praticità e la comodità. Via dunque con scarpe basse, sandali e sabot che mantengono il piede fresco e permettono di muoversi liberamente in spiaggia sulla sabbia ma non solo. Quali sono le scarpe di tendenza da avere quest'estate? Dagli infradito con le corde agli zoccoli, dalle scarpette granchio alle ballerine a rete, passando per sabot raso terra alle ciabatte in paglia, ecco le scarpe più originali della stagione calda e una breve guida con i consigli sugli abbinamenti trendy da provare.

Espadrillas

Le iconiche espadrillas, quelle con tomaia morbida in tela e suola in rafia, sono sempre di moda in estate. Fresche, comode e facili da riporre in valigia, sono la soluzione ideale per l'estate perché si indossano al mare con il pareo e anche di sera con tubini e abiti in sangallo. Le espadrillas le abbiamo viste anche sulla passerella estiva di Valentino, in versione glamour con rete in lurex e aperte sul tallone, Louis Vuitton propone, invece, modelli in denim con loghi tono su tono.

Valentino

Louis Vuitton

Ciabatte in paglia

Quest'anno la paglia è il vero must di stagione: dalle borse alle scarpe, persino gli abiti sono realizzati con tessuti e intrecci che ricordano quelli dei cestini di vimini. In estate le borse per il mare di paglia sono sempre di moda, un evergreen intramontabile, quest'anno però paglia e intrecci coprono originali modelli di scarpa, dalle ciabattine ai sandali chunky con doppio strappo in stile Birkenstock, dalle mule alle scarpe con kitten heels. I sandali in paglia si abbinano con abiti in lino bianco e anche con i jeans, dato il loro colore neutro, poi, sono perfetti per smorzare fantasie vistose di vestiti fiorati, animalier o con stampa bandana.

Miu Miu

Ferragamo

Sabot

Tra i modelli comodi e pratici da indossa in estate per la spiaggia, ma non solo, ci sono i sabot raso terra, ovvero quelli chiusi in punta e aperti sul tallone, che ricordano le ciabattine tipiche in vendita nei Suq di Marrakech. Le abbiamo viste in passerella da Stella McCartney, in pelle stringata, e nelle collezioni di Casadei e Mango, in paglia con decori lucenti o a rete con ricami tono su tono. Sono leggere, morbide, raso terra e soprattutto super chic. Si abbinano a gonne lunghe, pantaloni in lino, short e mini dress colorati.

Stella McCartney

Casadei

Siedrés x Mango

Ballerine a rete

Le ballerine a rete sono il must have del 2024. Dopo il grande successo della ballerine in stile balletcore, in satin e con dettagli che ricordano le scarpette da danza classica, per l'estate sono di moda le varianti a rete o in tessuti traforati. A lanciare il modello è stata la Maison Alaia, le cui ballerine a rete hanno letteralmente spopolato sui social diventano protagoniste in migliaia di video su TikTok. Molti altri marchi hanno poi cavalcato il trend creando diverse varianti di scarpe con tomaia a rete. In passerella abbiamo visto ballerine a punta versione slingback con motivo a rete da Valentino, mentre Genny e Stella MacCartney si spingono oltre proponendo sandali e ciabattine con una trama macro.

Fabio Rusconi

Charles Philip

Mango

Infradito

Dopo aver trascorso alcuni anni nell'antro più buio della scarpiera i sandali infradito tornano di moda, grazie a Miu Miu, che sull'ultima passerella Primavera/Estate 2024 ha fatto sfilare una serie di look sotto cui spuntavano originali infradito realizzati con corde e nodi bicolor. Oltre alle varianti griffate sono perfetti per l'estate tutti i modelli classici alla schiava, con lacci da legare alla caviglia in cuoio o pelle, e ancora gli infradito con cinturino e fibbia. Questi modelli si abbinano a tutto, dagli abiti lunghi in stile boho chic ai mini dress fiorati, fino ai tubini aderenti monocolore, sono perfetti con i jeans e anche con morbidi pantaloni palazzo in seta o viscosa.

Miu Miu

Mango

Primadonna

Scarpe granchio

Molti storceranno il naso ma tra i modelli più cool di quest'estate ci sono i sandali e le ciabatte granchio, ovvero tutti quei modelli con tomaia intrecciata e fibbiette laterali che ricordano i sandaletti da scoglio in plastica colorata che indossavano al mare negli anni '90 le bambine e i bambini. Modelli simili, realizzati in cuoio e pelle total black o marrone, sono apparsi sulle passerelle dei grandi brand da Loewe a Ferragamo. Tra le varianti più adatte alla spiaggia ci sono quelle sabot di Stradivarius, con tomaia in suede, o con suole in rafia e tomaia in cuoio dei modelli che fanno parte della capsule realizzata dal marchio Ancient Greek Sandals per Castañer.

Loewe

Ancient Greek Sandals x Castañer

Stradivarius

Zoccoli

Per chi non riesce a rinunciare ai tacchi anche in estate, e desidera avere qualche centimetro in più sotto i piedi, vengono in aiuto zoccoli e sandali platform con zeppa media e orizzontale, dunque molto più comoda e pratica rispetto al tacco alto che mantiene il piede in equilibrio. I modelli di tendenza dell'estate 2024 sono quelli spuntati realizzati in pvc o materiali plastici che li rendono perfetti per il mare, come le varianti lucide di Ferragamo o quelle in candida gomma piuma di Loewe. Ci sono poi i classici zoccoli con suola in legno e tomaia in suede o pelle dipinta di rosa e lilla, come quelli di Sézane o come i modelli apparsi sulla passerella di Marco Rambaldi. Zeppe e zoccoli si abbinano con i jeans a zampa o con pantaloni palazzo per creare un outfit d'ispirazione seventies, sono perfetti anche sotto lunghi abiti hippie e caftani a stampa.

Ferragamo

Sézane