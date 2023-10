E se i cerotti diventassero un accessorio di moda? Miu Miu dice sì La Maison italiana ha portato sulle passerelle scene di quotidianità abbinando ai sandali dei cerottini colorati che potrebbero diventare il trend della prossima stagione.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Miu Miu Primavera/Estate 2024

Miu Miu porta sempre in passerella elementi particolari, che attirano l'attenzione e incuriosiscono. Questa è stata la volta dei cerotti, che Miuccia Prada ha scelto di far indossare ai suoi modelli, abbinati a un paio di sandali molto particolari, realizzati unendo la sottile suola di gomma a delle corde da arrampicata. Insomma, la Maison del gruppo Prada porta nel suo show scene di vita quotidiana, immaginando un repentino cambio di look, causato da scarpe scomode che lasciano i piedi doloranti. Tacchi in borsa e cerotti ai piedi per lenire le vesciche, il defilè non è mai stato così "normale". I sandali sostituiscono quindi lo stiletto, e i cerottini colorati, sulle dita e dietro le caviglie, diventano un vezzoso elemento decorativo, che Miu Miu presenta quasi come un accessorio. Ci si chiede se, la prossima stagione, si potrà entrare in una delle boutique della Maison per chiederne una confezione, invece di andarli a comprare in farmacia.

Un look Miu Miu Primavera/Estate 2024

Miu Miu tra cerotti e borse piene è un inno alla quotidianità

Il marchio è noto per le sue creazioni particolari ma mai troppo eccentriche, riuscendo ad osare senza essere stravagante. Durante la scorsa Fashio Week Miu Miu ha lanciato quello che sarà il trend della stagione, mutande e culotte indossate come dei pantaloni, sopra i collant e abbinati a degli eleganti cardigan, il risultato riesce ad essere al contempo azzardato e bon ton. I capi vengono riproposti anche per la Primavera/Estate 2024, in tessuti diversi, con colori sgargianti (che si abbinano sicuramente ai cerotti), con il cordino stile tuta da ginnastica in bella vista, che diventa subito accessorio ed elemento decorativo. Abbinati a colletti delle camicie disordinati, giacche indossate sul petto nudo e borse rigonfie di vestiti, quei piccoli accessori che sbucano sui piedi e si fanno notare con discrezione sembrano essere il perfetto completamente di un look che porta con sé la voce del cambiamento.