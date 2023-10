Deva Cassel scende dalla passerella, ora siede in prima fila come una Diva La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sta conquistando alcune delle più importanti Maison di moda. Da modella a ospite, tutte le sfilate di Parigi a cui è stata vista.

A cura di Annachiara Gaggino

Deva Cassel alla sfilata di Dior

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non ci ha messo molto Deva Cassel a essere tra gli ospiti delle sfilate. Le sono bastati pochi show per sedere nel front row assieme ai Vip. E se sempre più top model "in pensione" sentono la mancanza delle luci dei riflettori e arrivano come invitate alle sfilate (vedi Linda Evangelista da Fendi) o tornano a camminare sulle passerelle (come Naomi Campbell che durante il fashion month ha chiuso svariati défilé), i giovani volti ricevono gli inviti per assistere agli show. Tra questi anche Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, e nuova musa di Dolce&Gabbana che l'ha scelta come volto della Maison e che l'ha portata sulla passerella di Milano, ora siede tra gli ospiti di Dior dopo aver conquistato Parigi sfilando per Coperni e Courrèges.

Il look di Deva Cassel alla sfilata di Dior

Per la sua apparizione in prima fila la giovane promessa della moda ha scelto un look total black abbinandolo a un make-up dalle labbra rosso laccato che enfatizza i lineamenti mediterranei della modella. Per assistere alla nuova collezione realizzata da Maria Grazia Chiuri, la diciannovenne ha indossato una gonna a tubino midi dal tessuto increspato, abbinandola a una bralette a balconcino sotto un micro-cardigan dall'effetto fur con i bottoni perlati. Sandali plateau altissimi e borsa a mano con fiocco in raso completavano l'outfit elegante e tipicamente francese della modella.

Deva Cassel alla sfilata di Dior

Deva Cassel sulla passerella di Coperni e Courrèges

Ma quello di Dior non è stato l'unico show a cui a partecipato Deva Cassel. La figlia di Monica Bellucci ha presentato gli abiti di due brand nel corso della Paris Fashion Week, attirando l'attenzione durante la sfilata. Per Coperni la modella ha svelato il trend della prossima Primavera/Estate 2024, il pantalone a pinocchietto, che torna nei nostri armadi. La particolarità del capo è che è stato proposto in tessuto sportivo, una versione in tuta con spago abbinata a un body color carne e una sovrapposizione di camicia a righe e giacca da smoking.

Leggi anche Maison Margiela collezione Primavera/Estate 2024

Deva Cassel sulla passerella Primavera/Estate 2024 di Coperni

Per Courrèges, invece, su uno sfondo che ricordava il paesaggio lunare, enfatizzato dalla passerella rivestita di gesso Deva Cassel ha sfoggiato un capo spalla dalle linee asimmetriche caratterizzato, oltre che dallo spacco sul retro, da una serie di tagli e cerniere che andavano a formare una cintura in vita. Il look minimal si completava con un paio di sandali dal tacco scultore.