Pamela Anderson senza trucco alle sfilate di Parigi: da icona sexy a simbolo di naturalezza L’ex bagnina di Baywatch ha dato una svolta no make-up alla sua vita e ha partecipato alla Paris Fashion Week con un look acqua e sapone. Quali sono le motivazioni dietro la sua scelta?

Pamela Anderson come non l'avete mai vista. L'ex bagnina di Baywatch ha abbandonato i look costruiti che l'hanno caratterizzata per tutta la sua carriera, scegliendo di mostrarsi al pubblico in una versione acqua e sapone. L'attrice di 56 anni passa così dal ruolo di icona sexy ad ambasciatrice di naturalezza, affermando che molte delle sue scelte stilistiche fossero state prese per "assecondando quello che la gente mi diceva di fare".

Da lei ci si aspettava sensualità, trucco marcato e vestiti aderenti e ha ricoperto quel ruolo finché non le è stato stretto. Ora Pamela Anderson siede con orgoglio in prima fila alle sfilate di Parigi completamente struccata, e non è mai stata così tanto se stessa. La star ha, inoltre, di recentemesso in vendita il celebre costume rosso simbolo della serie tv anni Novanta per lasciare spazio alla sua "nuova vita".

Pamela Anderson, una versione inedita senza trucco

L'attrice ha festeggiato la sua nuova ritrovata identità alla cena che si è tenuta al Restaurant Au Passage di Parigi, l'evento organizzato da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood. Il volto fresco e naturale è stato incorniciato da un cappello eccentrico abbinato a una giacca doppio petto doppio petto oversize. La star ha partecipato anche alle sfilate senza un filo di trucco, ed è stata vista nel front row di Isabelle Marant, The Row e Proenza Schouler.

Il motivo dietro la scelta no make-up di Pamela Anderson

La decisione di rinunciare al trucco ha una motivazione precisa, che l'attrice ha spiegato durante un'intervista rilasciata a Elle. Pamela Anderson ha raccontato che ha voluto abbandonare il make-up in seguito alla morte della sua storica truccatrice Alexis Vogel, che è mancata nel 2019 a causa di un cancro al seno. "Era la migliore e da allora ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi", ha affermato. Ha inoltre confessato di trovare questa scelta "liberatoria, divertente e anche un po' ribelle".