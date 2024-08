video suggerito

Chiara Ferragni senza trucco: in estate celebra la bellezza naturale con capelli mossi e no make up Chiara Ferragni in estate lancia il “natural trend” dicendo addio a trucco e piastra per capelli per sfoggiare sui social un look naturale senza make up e con capelli mossi e arricciati dalla salsedine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chiara Ferragni sta trascorrendo la sua prima vacanza da single dopo la separazione da Fedez. E' volata in Grecia, a Mykonos, dove sta trascorrendo alcuni giorni con i figli Leone e Vittoria e con mamma Marina, con la sorella Francesca e alcuni amici. Oltre agli scatti delle acque cristalline della Grecia ha condiviso le foto dei suoi look estivi con leggerissimi abiti bianchi vedo non vedo e dolci scatti con la piccola Vittoria che, come la mamma, ha lunghissimi capelli biondi. Ferragni ha poi voluto celebrare la bellezza naturale pubblicando nelle stories su Instagram le suo foto senza trucco e con capelli mossi, spettinati dalla salsedine.

Il look naturale di Chiara Ferragni

"Completely makeup free + natural hair" questa la caption della story in cui Ferragni si mostra al naturale durante la vacanza a Mykonos, mentre indossa un bikini a triangolo celeste e micro collanine in oro e bracciali Cartier al polso. L'attenzione è però è tutta rivolta al viso senza trucco e ai capelli mossi e naturali in stile beach waves. Qualche giorno fa l'imprenditrice digitale aveva condiviso con i fan alcune foto con la figlia Vittoria: nelle foto si vedono le chiome biondissime di mamma e figlia che appaiono praticamente identiche e luminose durante una gita in barca.

Vittoria e Chiara Ferragni

Addio capelli lisci e trucco sul volto, dunque, per il mare Ferragni sceglie un look naturale e ed essenziale, senza dubbio il più adatto per la spiaggia. Il nuovo natural trend, infatti, non prevede l'utilizzo del trucco al mare, mentre per la sera il make up è estremamente leggero ed essenziale, composto con toni caldi, blush luminosi e rossetti nude o ancora gloss lucenti e tonalità peach.

Chiara Ferragni in vacanza

Di sera Ferragni punta su un make up basic e leggero con focus sugli occhi e labbra lucide, i capelli restano mossi e ondulati con beach waves molto naturali, mentre indosso sfoggia una micro tutine sui toni del marrone, shorts comodi e freschissimi abiti lunghi in lino bianco. Per completare i suoi look estivi abbina maxi collane con perle e torchon, cappelli e borse in paglia, come quella firmata Prada, e a cnora sandali bassi raso terra.

Un look serale in vacanza di Chiara Ferragni