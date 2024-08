video suggerito

Chiara Ferragni e Vittoria, stessi capelli lunghi e biondi: “Cara figlia sei il mio sole” Prima estate da single per Chiara Ferragni, partita per Mykonos coi figli. Vittoria ora ha i capelli biondi lunghi come quelli della mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è volata in Grecia coi figli: trascorrerà qualche giorno di vacanza a Mykonos con Leone e Vittoria. Insieme all'imprenditrice c'è anche l'amico di vecchia data (nonché ex collaboratore) Angelo Tropea, che le è stato sempre vicino in questo periodo difficile. Presenti anche la sorella Francesca e la madre Marina di Guardo. Il 2024 per lei è iniziato con lo scandalo relativo al caso Balocco ed è proseguito con la fine del matrimonio: ora la famiglia e i figli sono la sua priorità, affinché non assorbano le tensioni e le negatività che tutti questi cambiamenti comportano.

La prima estate da single di Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni, questa sarà un'estate da single. Le cose sono molto diverse da un anno fa, quando di questi tempi viaggiava in lungo e in largo con la famiglia: oltre ai due figli ovviamente c'era anche Fedez con lei . Nessuno avrebbe mai immaginato che di lì a poco, la coppia sarebbe entrata in profonda crisi e si sarebbe detta addio. Ormai i due non vivono più insieme da tempo, hanno messo in vendita villa Matilda sul lago di Como, i bimbi trascorrono le giornate dividendosi tra la casa materna e quella materna, il rapper ha nuove frequentazioni e si è parlato anche di una presunta frequentazione dell'influencer.

Chiara Ferragni in vacanza da sola coi figli

Chiara Ferragni e Fedez sono alle prese con gli accordi del divorzio. Dovranno decidere anche come gestire l'immagine dei figli sui social, essendo due minori: è questo il motivo per cui, ormai da settimane, Leone e Vittoria non vengono più mostrati in volto. Sia in foto che in video, si vedono solo ed esclusivamente di spalle, sia sui social dell'imprenditrice che su quelli del rapper. Chiara Ferragni ha fatto una dedica per la bambina, mostrando alcuni scatti in cui si nota un dettaglio in particolare: i lunghi capelli biondi della piccola, uguali a quelli della mamma. Bikini bianco per l'imprenditrice, mutandina rosa coi laccetti per la piccola. "Cara figlia, sei il mio sole, la mia brezza dolce e il calore di ogni giorno d'estate" ha scritto Chiara Ferragni, innamoratissima della sua secondogenita.