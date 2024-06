Chiara Ferragni travolta dal gossip sulla sua vita privata, dopo Tony Effe spunta l’ortopedico

Da quando il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è finito, i riflettori del gossip sono puntati sulla loro vita sentimentale. Il cantante sembra avere già voltato pagina. Più volte, infatti, è stato paparazzato in compagnia della modella Garance Authié. Più riservata l'imprenditrice. Sul suo conto, per il momento, solo le voci di un presunto flirt con Tony Effe. In queste ore sta circolando un'altra indiscrezione che si è aggiunta al calderone del gossip. C'è chi sussurra che Chiara Ferragni stia frequentando un ortopedico.

Dopo il nome di Tony Effe, in queste ore sta circolando una nuova indiscrezione su Chiara Ferragni. Sul sito Mame, ripreso da Dagospia, è riportata una presunta vicinanza tra l'imprenditrice e un ortopedico toscano di nome Andrea. I due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi:

Al momento non c'è alcuna conferma sulla veridicità di questa indiscrezione. Intanto, Chiara Ferragni assicura di stare ricostruendo la sua vita.

Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram di stare costruendo pian piano la sua nuova vita. Sta lavorando su se stessa, dopo la fine del matrimonio con Fedez e il caso Balocco che la vede indagata per truffa:

Ultimamente ho una nuova energia. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile. Sono entusiasta per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza.