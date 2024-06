Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Ciao guys, ne ho passate tante ma sono entusiasta della mia nuova vita” Chiara Ferragni rompe il silenzio e su Instagram racconta questa nuova fase della sua vita. Il video con le sue dichiarazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni è tornata a parlare ai suoi follower. In alcune storie pubblicate su Instagram mercoledì 12 giugno, ha spiegato che è stato un periodo complicato per lei, ma che sta riuscendo a ricostruire la sua vita. Lo sfogo è stato introdotto dal suo classico saluto: "Ciao guys".

"Ciao guys", Chiara Ferragni rompe il silenzio

Il matrimonio con Fedez sembra ormai naufragato. Il gossip ha travolto i Ferragnez e si moltiplicano le indiscrezioni che li vorrebbero già vicini ad altre persone: Fedez impegnato con la modella Garance Authié mentre l'imprenditrice sarebbe stata avvistata con Tony Effe. A questo si aggiunge lo spinoso caso Balocco, la multa dell'Antitrust e l'indagine per truffa. Insomma, in pochi mesi, la vita di Chiara Ferragni è stata stravolta, ma l'imprenditrice sembra sia pronta a ripartire. Nelle storie pubblicate su Instagram ha spiegato:

Sono in ufficio, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho parlato con voi perciò ho pensato di fare una storia.

Cosa ha detto Chiara Ferragni su questa nuova fase della sua vita

Chiara Ferragni ha ringraziato coloro che le hanno espresso vicinanza negli ultimi mesi. Ha raccontato di avere lavorato tanto su se stessa, fino a riuscire a ricostruirsi:

Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita che è molto diverso. Ne ho passate tante, come probabilmente avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione possibile.

Ha concluso sottolineando di essere entusiasta della sua nuova vita: "Sono entusiasta per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Voglio connettermi di più con voi, vi amo".