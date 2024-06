video suggerito

Fedez e Garance Authié, la prima paparazzata con le foto nei dettagli: "È già una bella storia" Il rapper si è lasciato sorprendere dai paparazzi nel centro di Milano mentre se la spassa con la modella francese Garance Authié. Giro a Milano in Ferrari Roma Spider, cena da Cracco e poi serata romantica.

Fedez e Garance sono la cover story del settimanale Chi, in edicola a partire da mercoledì 12 giugno. Il rapper si è lasciato sorprendere dai paparazzi nel centro di Milano mentre se la spassa con la modella francese Garance Authié, poco più che ventenne. Nelle foto del servizio si vede il rapper e la modella che, tra baci e abbracci, si dirigono a cena a bordo della Ferrari Roma Spider di proprietà dell'ex "Mr. Brainwash".

Fedez e Clarence al ristorante di Cracco, dove andava con Chiara Ferragni

Nel servizio di Chi si vedono poi le foto successive. Fedez si affaccia al balcone del Ristorante Cracco in Galleria con Clarence per scattare foto e guardare il passeggio. Era lo stesso ristorante che Fedez frequentava proprio con Chiara Ferragni. Nelle foto si vede anche lo chef Carlo Cracco che chiacchiera con la nuova coppia. Fa notare il settimanale Chi che Fedez e Chiara Ferragni "qui avevano festeggiato l'ultimo San Valentino insieme". Il giorno dopo questa bella serata insieme, si vede Garance Authié lasciare casa di Fedez in NCC con un trolley e un borsone.

Come si sono conosciuti Fedez e Garance

Ma come si sono conosciuti Fedez e Garance Authie? Lo scorso aprile al Coachella, il festival musicale che si tiene ogni anno in California e convoglia persone e celebrità da tutto il mondo. Successivamente, sono stati pizzicati mano nella mano al Gran Premio di Monaco ed è stato lo stesso rapper a condividere tranquillamente su Instagram il suo profilo in una storia. Un segnale chiarissimo a tutti, visto che ormai si vede sempre più spesso anche in eventi pubblici e mondani insieme a Garance Authié: Fedez ha voltato pagina e con Chiara Ferragni (su cui si vocifera di una relazione con Tony Effe) non ci sono margini per recuperare. Anzi, molto presto comincerà la battaglia per la separazione.