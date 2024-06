video suggerito

"Garance Authiè a Milano per girare il video di Sexy Shop", ma nella canzone di Fedez la modella non compare Il videoclip della canzone "Sexy Shop" smentisce le indiscrezioni secondo le quali l'arrivo di Garance Authiè a Milano fosse legato esclusivamente a motivi di lavoro. Diversamente da quanto circolato, infatti, la modella non compare nel video del brano realizzato da Fedez con Emis Killa.

A cura di Stefania Rocco

Garance Authiè, la modella indicata da più parti come l’ultima fiamma di Fedez, non era a Milano per girare il videoclip della canzone “Sexy Shop”. Le voci secondo le quali Garance fosse arrivata in Italia esclusivamente per motivi di lavoro erano circolate a partire dal momento in cui la francese aveva messo piede in aeroporto. “È qui perché pagata”, sostenevano fonti apparentemente ben informate, lasciando intendere quindi che il rapporto tra il rapper e la modella fosse legato esclusivamente a ragioni professionali e che l’interesse di Federico fosse in realtà a senso unico. In realtà, l’uscita del videoclip della hit che Fedez ha realizzato con Emis Killa dimostra che le cose non stanno così.

Il videoclip di Sexy Shop, tra le modelle non c’è Garance Authiè

Sono diverse le donne che compaiono nel videoclip della canzone “Sexy Shop”, pubblicato solo da poche ore. Tra loro, però, Garance non compare. Un’assenza che smentisce le indiscrezioni legate al fatto che la modella fosse a Milano esclusivamente per motivi di lavoro legati proprio alla realizzazione del video. Appare certo, quindi, che l’incontro tra Authiè e Fedez a Milano non fosse legato a ragioni professionali.

Fedez: “Sto andando avanti con la mia vita”

Era stato lo stesso Federico il primo ad ammettere di avere ormai voltato pagina dopo la separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni. “Sto andando avanti con la mia vita”, aveva raccontato il rapper nel corso di una diretta Twitch. In quella circostanza, Federico aveva inoltre difeso la scelta di frequentare una ragazza più giovane, presumibilmente facendo riferimento proprio al legame con Garance Authiè. “A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del ‘lo hanno visto con una ragazza più giovane’. Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di me**a?”, aveva dichiarato Federico, lanciando una stoccata nemmeno troppo velata alla ex cognata Valentina Ferragni.