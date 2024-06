video suggerito

“Fedez al bar insieme a Garance Authiè: lei stupenda e beneducata, lui sembrava contento” Il giornalista Roberto Alessi rivela di avere incontrato Fedez in un bar a Milano insieme a quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, la modella Garance Authiè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

101 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez e Garance Authiè continuerebbero a fare coppia fissa. A rivelarlo è stato il giornalista Roberto Alessi che, intervenuto a Pomeriggio5 ospite di Myrta Merlino, ha rivelato di avere incontrato il rapper in un bar insieme alla modella. I due non si sono mai nascosti fin dalle prime battute della loro conoscenza. Era stato Fedez il primo a condividere una foto di Garance sui social, pur essendo consapevole che facendolo avrebbe scatenato la curiosità di quanti lo seguono. A distanza di circa un mese da quel momento, i due continuano a frequentarsi.

La rivelazione di Roberto Alessi

Intervenuto a Pomeriggio5, Alessi ha raccontato di avere incontrato Fedez e Garance dopo essere andato a prendere un caffè in un bar sotto casa sua: “Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio! Una bellezza pazzesca: 20 anni, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta. Un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento”.

Fedez è tornato sui social dopo giorni di silenzio

Intanto, Fedez è tornato sui social. Dopo giorni di silenzio, durante i quali il rapper sarebbe stato in ospedale, Federico è tornato a utilizzare il suo profilo Instagram. Non c’è traccia di Garance nelle foto postate dall’ex marito di Chiara Ferragni. In compenso, al suo fianco è apparso un cane che Fedez avrebbe recentemente adottato. Era stato lui stesso a raccontare che dopo la separazione dalla ex moglie non gli sarebbe più stato contento di prendersi cura di Paloma, il cane degli ormai ex Ferragnez. Per questo motivo, probabilmente, Federico avrebbe deciso di adottare un nuovo cucciolo al quale dedicarsi. Fedez non ha fatto parola del recente ricovero, limitandosi a postare una foto scattata in ospedale con la quale ha lasciato intendere che l’assenza degli ultimi giorni sarebbe dipesa da cause di forza maggiore.