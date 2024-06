video suggerito

Fedez e Garance Authié, prima vacanza di coppia in Puglia: le foto e le critiche sui social Sembra che Fedez e Garance Authié abbiano trascorso la prima vacanza di coppia in Puglia. Nei commenti al post della modella sono tante le critiche contro di lei.

Nelle foto pubblicate sui rispettivi profili social non appaiono mai l'una al fianco dell'altro ma le immagini sembrano parlare chiaro: Fedez e Garance Authié hanno passato una vacanza di coppia in Puglia. Nei commenti al post della modella sono tante le critiche e le frecciatine contro la nuova fiamma del rapper, tra questi frasi come: "Una Ferragni che non ce l'ha fatta" o "Twingo" (citando la "canzone vendetta" di Shakira contro Gerard Piqué).

La vacanza di Garance Authié e Fedez

Come prima vacanza di coppia Fedez e Garance Authié hanno scelto la Puglia come location. Dei due non c'è ancora traccia di una foto ufficiale pubblicata sui rispettivi social ma entrambi postano spesso immagini dagli stessi luoghi o eventi. In questo caso, sia il rapper che la modella francese si sono fotografati in una masseria pugliese.

Tutti e due, poi, hanno mostrato su Instagram alcuni scatti di Silvio, nuovo cane del rapper (rimpiazzo di Paloma, golden retrivier rimasto a casa Ferragni). Pare che la vacanza in Puglia non sia stata dedicata solo al relax ma anche alla partecipazione di Fedez al Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Gli insulti sui social contro Garance Authié

Nei commenti al post pubblicato da Garance Authié si leggono diversi attacchi contro di lei. Prima tra tutti, la critica rivolta alla modella di voler condividere "a tutti i costi" foto in cui è facile intuire che stia passando del tempo con Fedez. Ma non solo, altri attacchi fanno riferimento alla sua estetica: "Chiara versione Shein", "Praticamente una Ferragni che non ce l'ha fatta", "Nessun paragone con Chiara Ferragni" o "Pensati sosia". Nonostante ci sia una piccola fetta di utenti che la difende, la maggior parte delle persone l'accusa di stare con il rapper "per fama e per soldi", o di stare con lui senza: "rispetto per i due bambini" (in riferimento ai figli di Fedez).

foto pubblicata su Instagram da Garance Authié