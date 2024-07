video suggerito

Fedez paparazzato con una donna diversa da Garance Authié: "Amoreggiano a bordo piscina" Stando al racconto del settimanale Chi, Fedez avrebbe già dimenticato Garance Authié. Il rapper avrebbe una nuova fiamma con il quale è stato paparazzato durante la permanenza in Puglia per Battiti Live. Nelle foto i due sembrerebbero scambiarsi un bacio.

A cura di Gaia Martino

Foto Chi Magazine Instagram – Tik Tok

Potrebbe essere già terminata la relazione tra Fedez e Garance Authié. Il rapper è stato paparazzato dai fotografi di Chi in compagnia di un'altra donna in Puglia. Nelle immagini pubblicate in esclusiva dal canale Instagram della rivista, l'ex marito di Chiara Ferragni darebbe un bacio alla ragazza in questione.

La foto di Fedez mentre bacia una donna misteriosa

Nell'anteprima del servizio di Chi dedicato a Fedez e alla sua nuova fiamma pubblicata su Instagram, si vede il rapper mentre bacerebbe una donna dai capelli corti e scuri. Sono coperti da una pianta, ma l'unica certezza riguarda l'identità della ragazza in questione. Non si tratta di Garance Authié, la modella con la quale aveva intrapreso una relazione dopo Chiara Ferragni, bensì "una brunetta bella e misteriosa". Avrebbero amoreggiato a bordo piscina, scrive sui social la rivista che renderà pubblico il servizio completo domani: in loro compagnia anche Emis Killa. Le foto sono state scattate in Puglia dove i due cantanti sono stati impegnati nelle esibizioni per Battiti Live.

Con Garance Authié storia al capolinea?

Stando al racconto di Chi, sarebbe quindi già terminata la relazione con Garance Authié, modella francese con il quale è stato più volte pizzicato dopo la separazione da Chiara Ferragni. La giovane si trova ora a Parigi, come testimoniano le sue Instagram stories, e nelle ultime ore è finita al centro di un dibattito social per un video condiviso su Tik Tok nel quale racconta la sua giornata tipo come modella iniziando il suo discorso con "Ciao Guys", frase tipicamente utilizzata da Chiara Ferragni per salutare i suoi followers. Tantissimi, infatti, i commenti di utenti che gli fanno notare il particolare: "Ciao guys solo se sei Chiara ferragni", "Solo Chiara può dire ciao guys!!!!!!", le parole dei suoi followers.