Il cane che compare nelle stories di Fedez non è Paloma: il nuovo cucciolo si chiama Silvio Fedez riparte da Silvio, il cucciolo adottato dopo la separazione da Chiara Ferragni. Qualche settimana fa, il rapper aveva rivelato di non avere più avuto la possibilità di prendersi cura di Paloma dopo avere lasciato la casa che condivideva con la ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fedez ha adottato un altro cane dopo essersi dovuto separare da Paloma, il golden retriever che condivideva con la ex moglie Chiara Ferragni e che è rimasto nella casa di famiglia che il rapper aveva deciso di abbandonare. L’ultimo cane mostrato nelle sue Instagram stories, infatti, non è Paloma – come qualcuno aveva ipotizzato – ma Silvio, ultimo arrivato in casa Lucia. Diversi sono i contenuti che Fedez ha già postato insieme al suo cane, foto e video che dimostrano quanto il rapper sia felice di essere tornato ad avere un animale del quale prendersi cura.

La separazione da Paloma: “Non me lo fanno più vedere”

Era stato proprio Fedez a rivelare di non avere più potuto vedere Paloma dopo la separazione da Chiara Ferragni. Nel corso di una diretta Twitch – chiarendo il senso di una battuta pronunciata qualche giorno prima proprio a proposito del cane – Fedez aveva confessato di non avere gradito il fatto di essere stato tenuto lontano dal cane del quale si è occupato per mesi:

Tutti mi hanno detto ‘ah, che stron*o' per le mie parole. Ma che stron*o cosa? Paloma non ce l’ho io. Ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente, e non lo vedo più. Mi gira il ca**o. La prossima volta dirò ‘avevo un cane, non me lo fanno più vedere, mi rode il cu*o perché non ne capisco le ragioni.

Paloma rimasta a casa con Chiara Ferragni e i figli di Fedez

Paloma, cane al quale Fedez ha dovuto rinunciare, è rimasta nella casa che il rapper condivideva con la ex moglie Chiara Ferragni e con i loro due figli, Leone e Vittoria. Diverse sono le Instagram stories nelle quali compare, a differenza dei bambini che non sono più stati mostrati sui social dopo un periodo iniziale in cui venivano inquadrati solo di spalle.