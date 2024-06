video suggerito

La battuta di Fedez su Paloma, cane che condivideva con Chiara Ferragni: “Anch’io avevo un golden retriever” Fedez ironizza su Paloma, il cane che condivideva con la ex moglie Chiara Ferragni. “Anch’io avevo un golden retriever”, ha detto il rapper prima di lasciarsi andare a una irrefrenabile risata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fedez si lascia andare a una risata irrefrenabile parlando di Paloma, il cane che condivideva con la ex moglie Chiara Ferragni e che adesso, dopo la separazione, è rimasto nell’appartamento milanese che il rapper ha lasciato quando ha deciso di andare via di casa. Protagonista di una live Twitch organizzata insieme agli influencer Il Rosso e Francesca Cuccuru, Fedez legge i commenti degli utenti in diretta quando Cuccuru gli si rivolge parlando di cani: “Sai che anch’io ho un golden retriever?”. Dopo un istante, Federico Lucia risponde: “Anch’io ce l’avevo”, per poi lasciarsi andare a una risata irrefrenabile mentre Cuccuru si gira dall’altra parte imbarazzata e il Rosso si alza dalla sua postazione per sottolineare il momento. Anche Fedez si alza e lascia l’inquadratura mentre tutti ridono (qui il link alla live, il momento della battuta su Paloma arriva intorno a 1 ora e 35 minuti).

Fedez faceva riferimento a Paloma, il cane di Chiara Ferragni

Il golden retriever cui Fedez fa riferimento è Paloma, il cane adottato dagli ex Ferragnez nel 2023 dopo la scomparsa di Matilda. Spesso protagonista delle Instagram stories di Chiara Ferragni, da tempo non compare in quelle postate da Fedez essendo rimasto insieme alla ex moglie del rapper.

Fedez parla della ex Chiara Ferragni nella canzone Sexy Shop

Fedez ha fatto riferimento al matrimonio finito con Chiara Ferragni anche nell’ultima canzone, Sexy Shop. Si tratta di un brano che racconta parzialmente la fine del legame con la celebre influencer. Non un attacco, come l’artista ha specificato nel corso del release party del brano, ma la volontà di mettere in musica le ragioni della fine del lungo legame con Chiara. “L’amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo ma per te io non cambio”, canta Federico nel ritornello.