I Ferragnez dopo Matilda adottano un nuovo cane: “Benvenuta in famiglia Paloma” A due mesi dalla perdita di Mati, Chiara Ferragni e Fedez adottano un nuovo cucciolo, un bellissimo esemplare di golden retriever. Lo scatto in famiglia è dolcissimo, ma il post ha già sollevato polemiche. “Sarebbe stato un buon esempio per chi ti segue prenderlo al canile”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni e Fedez hanno adottato un nuovo cucciolo. A pochi mesi dalla perdita di Matilda, l’affezionatissimo cane dell’influencer, la coppia ha deciso di accogliere in famiglia una nuova amica a quattro zampe. Lo scatto, insieme a Leone e Vittoria, è dolcissimo, ma il post ha già sollevato non poche polemiche.

Paloma è il bellissimo cane di razza dei Ferragnez

“Benvenuta in famiglia Paloma”, scrivono Chiara ragni e Fedez in un post condiviso, il primo che presenta al grande pubblico l’ultima arrivata in casa. I bambini sono entusiasti e sembrano già essersi affezionati alla nuova presenza. Paloma è un bellissimo esemplare cucciolo di golden retriever, un fattore che ha destabilizzato molti fan, che hanno subito preso di mira il post. “Stupenda, ma adottare un randagio meno ‘fi*o’, ma meraviglioso lo stesso, no?”, scrive qualcuno. “E anche stavolta avete perso l’occasione di andare a prendere un cane al canile”, aggiunge qualcun altro. “Sarebbe stato un buon esempio prendere il cane al canile per le persone che ti seguono”. Per il momento nessuna replica da parte dell’influencer che si è limitata al racconto dell’arrivo di Paloma sui social. “Stiamo per fare una super sorpresa ai bimbi”, ha fatto sapere. Poco dopo Marina Di Guardo è arrivata a casa con Paloma, subito accerchiata dall’entusiasmo di Leone e Vittoria.

La perdita di Matilda e la diagnosi del tumore

Lo scorso luglio Chiara Ferragni è stata costretta a dare il suo ultimo abbraccio a Matilda, la cagnolino che per oltre dieci anni è stata protagonista fedele delle sue giornate, così come dei racconti sui social. La cagnolina d’altronde soffriva da tempo per problemi di salute. Era il 2020 quando Ferragni per la prima volta aveva raccontato suo ricovero. Matilda era stata in cura in una clinica specializzata a Zurigo, ma le sue condizioni si sono aggravate qualche anno dopo e la famiglia Ferragni ha dovuto dirle addio. “In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno”, ha scritto l’influencer lo scorso luglio. “Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”.