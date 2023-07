Chiara Ferragni dice addio a Matilda con la prima foto insieme pubblicata su Instagram Chiara Ferragni ha perso la sua cagnolina Matilda, compagna di una vita, e tutta la famiglia le ha dedicato un tributo sui social.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni, foto d’archivio

Chiara Ferragni ha perso da pochi giorni la sua fidata compagna a quattro zampe: l'inseparabile cagnolina Matilda è morta. L'influencer ha dato l'annuncio ai suoi follower con un lungo e commovente post in cui ha ricordato il ruolo determinante che ha avuto il cucciolo nell'incontro con Fedez: tutto è nato dalla famosa canzone Vorrei Ma Non Posto, in cui si menzionava proprio "il cane di Chiara Ferragni" col "papillon di Vuitton". In questi giorni Chiara Ferragni ha condiviso sui social le ultime foto insieme e i disegni dei figli dedicati, ma anche un ricordo molto speciale che risale a più di dieci anni fa.

La prima foto di Matilda e Chiara Ferragni su Instagram

Matilda è stata accanto all'imprenditrice digitale per tutta la sua carriera, fin dalle origini. Era lei la protagonista del primissimo post Instagram di Chiara Ferragni: la foto risale al 2012 e ritrae Chiara Ferragni in primissimo piano al fianco della cagnolina Matilda, che allora era un cucciolo. La moglie di Fedez ha ricondiviso nelle storie di Instagram la foto che segnava il rapporto speciale tra le due. Non solo: l'influencer ha anche condiviso i ricordi più teneri insieme nel corso degli anni, nelle foto di famiglia e perfino alle sfilate!

Chiara Ferragni via Instagram Stories

La cagnolina Matilda aveva un'età molto avanzata per un cane e soffriva di un tumore, come aveva raccontato Chiara Ferragni. In questi giorni tutta la famiglia ha condiviso i ricordi più teneri con la cagnolina: Valentina Ferragni ha condiviso una foto di qualche anno fa delle tre sorelle con i rispettivi cani, mentre Fedez ha condiviso un carosello di foto con Matilda e i suoi figli, scrivendo: "Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti".

Leggi anche Chiara Ferragni con il tiralatte e la maschera viso mostra com'è davvero la vita da mamma