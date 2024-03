video suggerito

Chiara Ferragni “torna” nel 2012: la vecchia foto con i capelli lunghi e i primi accessori griffati Chiara Ferragni è a Dubai ma, nonostante ciò, si è concessa un piccolo momento di nostalgia. Sui social ha postato una foto degli esordi della carriera, mostrando ai followers com’era quando muoveva i primi passi nella moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta affrontando uno dei momenti più complessi della sua vita: dopo il polverone creato dallo scandalo dei pandori Balocco, ora è anche alle prese con una crisi matrimoniale. Lei e Fedez stanno vivendo separati, si rivedono solo nelle occasioni speciali dedicate ai piccoli Leone e Vittoria e, almeno per il momento, sembrerebbero essere lontani anni luce da una possibile riconciliazione. Non sorprende, dunque, che l'imprenditrice abbia approfittato delle vacanze di Pasqua per "staccare la spina", volando a Dubai con figli, mamma e sorella. Dopo aver trascorso le giornate tra mare e location da sogno, nelle ultime ore si è lasciata travolgere dalla nostalgia con uno scatto risalente ai primi anni della carriera.

Com'era Chiara Ferragni nei primi anni di carriera

Sarà perché in questo momento della sua vita sta riflettendo molto sul lavoro o perché semplicemente si è ritrovata a sfogliare per caso le vecchie foto, ma la cosa certa è che nelle ultime ore Chiara Ferragni ha rispolverato uno scatto di quando muoveva i primi passi nella moda. Risale al 2012, ovvero 3 anni dopo la creazione del blog The Blonde Salad con l'allora fidanzato Riccardo Pozzoli, e la mostra giovanissima e sbarazzina seduta in un front-row delle sfilate. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Ritrovata questa gemma del 2012", a prova del fatto che custodisce gelosamente tutti i ricordi legati a quel periodo di grandi novità ed emozioni.

Chiara Ferragni nel 2012

Una delle prime borse griffate di Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Chiara Ferragni posta una foto del suo passato, anzi, in più di un'occasione ha riaperto con nostalgia gli album dei ricordi, condividendo tutto con i followers. Nello scatto del 2012 aveva 25 anni, portava i capelli lunghi nel suo colore naturale (anche se con qualche sfumatura bionda sulle punte) e un make-up appena accennato. Già all'epoca era super trendy, indossava infatti un minidress color cipria decorato con dei pois neri e un chiodo di pelle avvitato dall'animo rock. A fare la differenza erano gli accessori preziosi e griffati, i primi della sua carriera, dalla cascata di bracciali scintillanti che le ricoprivano i polsi alla borsetta Chanel (modello quadrato da oltre 7mila euro). Da allora non solo di strada ne ha fatta ma ha anche collezionato una enorme quantità di chicche extra lusso: in quante sognano un armadio come il suo?

Chiara Ferragni oggi