Chiara Ferragni, vacanze di Pasqua a Dubai: anticipa l'estate col bikini effetto jeans Chiara Ferragni è volata a Dubai coi figli, trascorreranno lì la Pasqua. Ha inaugurato la vacanza con un bikini del suo brand.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è volata a Dubai coi figli: qui trascorrerà con loro le vacanze pasquali. Per la partenza, l'influencer ha aspettato il momento giusto: per nulla al mondo avrebbe rinunciato a festeggiare il compleanno dei due bambini, assieme ad amici e parenti. Il primogenito Leone, infatti, ha compiuto gli anni il 19 marzo e a distanza di pochi giorni è stata la volta della sorellina Vittoria. A entrambi i party ha preso parte anche Fedez, che ornai da settimane non vive più con la famiglia. Ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito dai genitori. La crisi di coppia tra i Ferragnez sembra insanabile. Pare che i due abbiano anche litigato davanti a tutti, durante la festa per la secondogenita.

Chiara Ferragni torna a Dubai

Dubai è una meta cara a Chiara Ferragni, una città che ha frequentato spesso. Ci era stata proprio un anno fa di questi tempi, per delle vacanze di famiglia con Fedez e i figli, quando le cose tra marito e moglie andavano a gonfie vele e nessuno si sarebbe mai immaginato questo epilogo. Stavolta l'imprenditrice ha scelto lo stesso hotel dell'anno scorso. Si tratta di un albergo luxury con spiaggia privata e piscina, un luogo da sogno dove potersi rilassare e divertire. L'influencer ha certamente bisogno di liberare la mente dai cattivi pensieri. Ora come ora i figli sono la sua priorità, sta mettendo davanti a tutto il suo ruolo di madre: è da lì che ha intenzione di ricominciare. Professionalmente, è un periodo duro. Il caso Balocco ha avuto notevoli ripercussioni sul suo lavoro, con la perdita di tante collaborazioni. Per questo si sta concentrando sul suo marchio, l'unico che compare stabilmente sui suoi social in foto e video, a differenza del passato. Non a caso, il primo bikini sfoggiato a Dubai è proprio di Chiara Ferragni Brand.

Il bikini di Chiara Ferragni

Il brand di Chiara Ferragni nel tempo è cresciuto, aggiungendo nuove collezioni: le linee di abbigliamento sono state affiancate da quelle di gioielli, occhiali, make-up, cartoleria. Il marchio produce anche kidswear (dunque abbigliamento per i bambini) e beachwear (dunque costumi da bagno). Per inaugurare la vacanza a Dubai, l'imprenditrice ha indossato proprio un due pezzi del suo brand. Non poteva mancare in valigia. Si tratta di un bikini con stampa denim. Il reggiseno è a triangolo: una coppa ha il simbolo di una stellina, sull'altra spicca il logo del marchio, l'iconico occhietto con le lunghe ciglia. Lo slip è un tanga sgambato che riproduce proprio la parte superiore di un paio di jeans, col bottone stampato. Costano rispettivamente 78 euro e 88 euro: il valore totale del look da spiaggia è dunque 166 euro.