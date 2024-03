Chiara Ferragni vola a Dubai con i figli: quanto costa il resort di lusso dove alloggia L’influencer ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua nell’emirato arabo affacciato sul Golfo Persico assieme ai bambini. Dove sta passando il soggiorno e qual è il prezzo per notte nell’albergo luxury. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chiara Ferragni è volata a Dubai con i figli. L'influencer è partita alla volta degli Emirati Arabi con i bambini in occasione della vacanze pasquali. Dopo aver festeggiato il compleanno di Leone e Vittoria, con feste a tema a cui ha preso parte anche Fedez, l'imprenditrice digitale ha voluto concedersi una pausa con un viaggio al caldo. Non è la prima volta che la famiglia si reca a Dubai, già lo scorso anno avevano trascorso un po' di tempo nella città nel golfo persico; quest'anno però all'appello manca Fedez, la coppia, infatti, sta attraversando una crisi e il rapper con li accompagnerà nella vacanza.

Dove alloggia Chiara Ferragni a Dubai

L'influencer è atterrata da poco nell'emirato e non si sa molto su chi sia con lei oltre ai figli. La cosa certa è che per il suo soggiorno ha scelto il Bulgari Resort, dove aveva già alloggiato lo scorso anno. Nella prima storia pubblicata da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram si vede il terrazzo adibito a sala colazione e il tag del luogo. L'Hotel di lusso della famosa catena vanta suite e ville private, oltre che a un servizio spa e benessere, uno yacht club e una spiaggia privata.

Il ristorante da due stelle Michelinè un omaggio alla tradizione italiana ed è gestito dallo chef Niko Romito, che ha curato una cucina in grado di fondere il concept italiano moderno con quello classico offrendo un'interpretazione semplice e contemporanea dei sapori della penisola. Tra le proposte dell'albergo ci sono anche diverse esperienze, come un safari nel deserto, il tour di Abu Dhabi e un giro in elicottero e una gita nella vecchia Dubai.

Quanto costa una stanza al Bulgari Hotel

Il Bulgari Hotel è uno delle catene più lussuose e il costo per trascorrervi una notte può variare a seconda del periodo scelto e della tipologia di stanza che si preferisce. Prenotando per un fine settimana di aprile per due persone il prezzo a notte può variare da 4450 a 16450 euro, la cifra più bassa si riferisce al trattamento di base, in una stanza normale, mentre quella più alta per una suite. Sul sito internet non viene specificato il prezzo delle ville, delle soluzioni più private, ideali per le famiglie.