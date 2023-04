I Farragnez a Dubai nel Bulgari Resort: quanto costa una notte nella suite con vista sullo skyline Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai con Leone e Vittoria e ora si stanno godendo le giornate soleggiate tra relax e divertimento. Ecco qual è il resort che hanno scelto per la vacanza in famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai con Leone e Vittoria poco prima di Pasqua, si sono concessi una piccola vacanza di famiglia dopo gli ultimi mesi stressanti e ancora oggi si stanno godendo il mare e le temperature calde del luogo. Naturalmente non possono fare a meno di mostrare ogni dettaglio del viaggio sui social: sono partiti a bordo di un jet privato, hanno sfoggiato le loro prime camicie hawaiane e i loro primi costumi da bagno dell'anno, si sono vestiti in coordinato e hanno dato vita a degli esilaranti siparietti con i furgoncini dei gelati della città. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il resort di lusso in cui soggiornano: ecco come si chiama e qual è il prezzo di una suite a notte.

Il Bvlgari Resort di Dubai

Il Bvlgari Resort & Residences Dubai è stato inaugurato nel dicembre 2017 ed è tra le strutture più lussuose della città. Sorge sull'esclusiva isola di Jumeira Bay, quella a forma di cavalluccio marino, si estende di una superficie di 158.000 metri quadrati e, oltre al resort con 6 edifici residenziali con 173 appartamenti, conta anche 20 ville private e il primo Marina & Yacht Club Bvlgari.

Chiara Ferragni al Bvlgari Resort & Residences Dubai

Sebbene sia stato costruito su una delle isole artificiali del paese, ha un ponte di 300 metri che lo collega al centro della città. Piscine private, vista mare, un bar aperto tutto il giorno, una spa con servizi di lusso, un salone di bellezza e un ristorante stellato: il resort fornisce ai suoi ospiti ogni tipo di servizio.

Il bagno vista mare del Bvlgari Resort Dubai

Quanto costa la suite a Dubai dei Ferragnez

Per la loro vacanza di famiglia i Ferragnez hanno scelto una delle suite della struttura. Si tratta della Deluxe Suite, una maxi camera da 105 metri quadrati abbondanti che dispone di un'ampia stanza da letto matrimoniale, un mega soggiorno, un bagno con vasca Jacuzzi e un enorme balcone da cui ammirare lo skyline di Dubai o la vista mare sul Golfo Persico.

La Deluxe Suite

Sono stati aggiunti, inoltre, una culletta per la piccola Vittoria e un lettino per Leone. Qual è il prezzo della camera? Sul sito ufficiale del resort non risulta mai disponibile nei prossimi mesi ma la suite più economica, ovvero la Junior Suit King, costa poco più di 2mila euro a notte. Considerando il fatto che sia Chiara che Fedez inseriscono la dicitura #supplied a ogni post dedicato al Bvlgari Hotel, probabilmente l'intera vacanza gli è stata regalata in cambio di pubblicità.