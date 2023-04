Chiara Ferragni e Fedez a Dubai con Leone e Vittoria: look coordinati con camicie colorate I Ferragnez sono volati a Dubai per trascorrere le vacanze di Pasqua: in valigia, capi trendy e alla moda per tutti.

A cura di Giusy Dente

Appena il tempo di rientrare a Milano, dopo il safari in Africa con gli amici, che Chiara Ferragni ha fatto di nuovo le valigie. L'imprenditrice è partita nuovamente, ma stavolta con la famiglia, per trascorrere Pasqua e Pasquetta in una meta lontana e affascinante, godendo di temperature più miti. I Ferragnez hanno scelto Dubai per le loro vacanze pasquali, tra costumi da bagno, look mini me e look coordinati. La moda è questione di famiglia.

I Ferragnez volano (ancora) a Dubai

I Ferragnez stanno alloggiando presso il Bvlgari Hotel & Residences di Dubai. Per loro non è la prima volta negli Emirati, è anzi una meta particolarmente apprezzata da tutta la famiglia: ci è stata Marina Di Guardo (alloggiando una lussuosa struttura a 5 stelle) e ci è stata di recente anche Valentina Ferragni, che l'ha scelta come destinazione per inaugurare l'anno nuovo.

Per quanto riguarda Fedez e Chiara Ferragni, loro hanno trascorso a Dubai il Capodanno 2020 insieme al piccolo Leone, quando Vittoria non era ancora nata. Stavolta, invece, c'è anche la bimba con loro e anzi, l'influencer ha in augurato il soggiorno proprio con un look mini me trendy. Baby V ha "imitato" la mamma sfoggiando un trendy outfit tennis coordinato, composto da polo e gonnellina.

I Ferragnez ancora col look coordinato

Pasqua colorata, per i Ferragnez, che hanno trascorso queste giornate di feste all'aria aperta, tra sole e mare. Hanno sfoggiato un outfit coordinato all'insegna delle camicie a stampa, con degli allegri completi multicolore. L'imprenditrice ha sfoggiato un due pezzi della sua linea di abbigliamento composto da gonna a matita con ampio spacco laterale e camicia crop con scollo a V.

Costano rispettivamente 310 euro e 256 euro. Camicetta a fiori anche per la piccola di casa, con calzoncini coorti rosa e scarpette sportive. Completo firmato Benetton per Leone, con sneakers griffate: sono di Ralph Lauren e costano circa 130 euro.