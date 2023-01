Valentina Ferragni a Dubai, la prima vacanza dell’anno comincia col crop top di camoscio Valentina Ferragni è volata a Dubai per dare il via al nuovo anno col piede giusto. Come è cominciato il primo viaggio del 2023? In spiaggia con occhiali da sole e crop top di camoscio.

A cura di Valeria Paglionico

Dubai sembra essere la meta preferita dalle star in questi ultimi giorni delle vacanze natalizie: Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini, Elisabetta Gregoraci, questi sono solo alcuni dei nomi "famosi" dello spettacolo che sono volati nella nota città degli Emirati Arabi per godersi un po' di relax. A essersi aggiunta alla lista nelle ultime ore è stata Valentina Ferragni che, dopo aver trascorso il Capodanno a Milano con tanto di minidress cut-out, ora ha deciso di concedersi il primo viaggio del 2023. Come è partita questa nuova avventura? Al di là dei piccoli inconvenienti "da aeroporto", la sorella di Chiara si è fiondata in spiaggia poco dopo essere atterrata.

Valentina Ferragni in versione balneare

La prima cosa che Valentina Ferragni ha fatto quando è arrivata a Dubai? Ha fatto visita alla spiaggia del luogo, immortalandosi sullo sfondo delle lunghe spiagge e degli iconici grattacieli mentre è alle prese con la tintarella. Niente tacchi a spillo, abiti da sera o sensuali minigonne, il primo outfit sfoggiato dall'influencer è balneare. Ha puntato tutto su un completino di camoscio marrone, abbinando un crop top scollato e con le spalline sottili a un pantaloncino in tinta a vita alta. Non ha rinunciato agli occhiali da sole, essenziali per proteggersi dalla luce accecante, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente spettinati dal vento.

Il look balneare di Valentina Ferragni

Il look da partenza di Valentina Ferragni

Fin dal mattino all'alba Valentina Ferragni ha documentato sui social tutti i dettagli del suo viaggio. Come prima cosa si era immortalata fuori la porta in versione cozy con una comodo tuta grigia abbinata a un maxi cappotto e a un paio di sneakers New Balance portate con i calzettoni in vista. Due trolley strapieni (di cui uno Louis Vuitton), maxi bag Saint Laurent e Kelly bag di Hermès al polso: la piccola di casa Ferragni è riuscita a mixare alla perfezione glamour e comodità. L'unico piccolo inconveniente? Ha dimenticato i contenitori per le lenti a contatto e ha dovuto correre ai ripari acquistando dei tubetti per le urine, che ha usato per conservare le lenti durante il viaggio.