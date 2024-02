Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: “È un momento doloroso, fatemi andare dalla psicologa” Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla fine della relazione con Fedez, sorpresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque: “È un momento doloroso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla fine della relazione con Fedez, sorpresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque mentre stava andando dal suo psicologo: "Posso andare dallo psicologo in pace?", dice al cronista asserragliato vicino al portone che chiede: "Posso chiederle almeno come sta?". La replica di Chiara Ferragni è una sentenza: "È un momento doloroso".

Il momento doloroso di Chiara Ferragni

È davvero un momento doloroso per Chiara Ferragni che sta fronteggiando, oltre alla separazione da Fedez, anche le controversie giudiziarie che sono legate al caso del Pandoro Balocco. Intanto, secondo quanto rivelato da Dagospia, testata che ha lanciato la notizia della rottura tra l'influencer e il rapper, i due si sarebbero incontrati dopo che i loro avvocati si sono scambiati una serie di lettere che hanno dato vita ad un confronto piuttosto acceso. Stando a quanto si legge, Fedez si sarebbe risentito per l'intervista che sua moglie ha rilasciato al Corriere della Sera. Era stato promesso un profilo basso, evidentemente così non è stato. A Pomeriggio Cinque, ad esempio, Fedez aveva detto che "la priorità sono i figli": "Anche se fosse vero ciò di cui si parla, vengo a dirlo a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita a voi? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?".

Le rivelazioni di Chiara Ferragni su Fedez

L'intervista che ha fatto arrabbiare Fedez è quella che Chiara Ferragni ha concesso a Candida Morvillo: "Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri c'è stato… Comunque è mio marito… Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia". E ancora: "Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli".