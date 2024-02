Fedez: “Non commento la crisi con Chiara Ferragni, la priorità sono i miei figli” Le prime parole di Fedez sulla presunta crisi con sua moglie a Pomeriggio 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È un Fedez prevedibilmente irritato quello che si ferma ai microfoni di Pomeriggio 5 a commentare quello che sta accadendo nelle ultime ore, con le voci di una separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Intercettato sotto casa prima di allontanarsi in auto, Fedez ha parlato all'inviato della trasmissione di Canale 5. "Sto bene, grazie", ha detto lasciando intendere di non voler commentare: "Anche se fosse vero ciò di cui si parla, vengo a dirlo a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita a voi? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?", ha chiesto Fedez retoricamente al giornalista.

Le parole di Fedez a Pomeriggio Cinque

Quindi ha aggiunto: "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità e sono i miei figli. Io accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma io non saprei come rispondere". Infine il giornalista ha chiesto a Fedez se avesse intenzione di andare alla sfilata di Donatella Versace alla Milano Fashion Week: "Andrò alla sfilata di Donatella Versace oggi pomeriggio, perché è una mia amica e mi sta molto vicina in questo momento".

La madre di Fedez sulla crisi

Dalla parte di Chiara Ferragni continua invece a prevalere il silenzio. L'imprenditrice al momento non commenta pubblicamente le voci di crisi. L'attesa proseguirà probabilmente fino al prossimo 3 marzo, quando Chiara Ferragni sarà ospite di Che Tempo Che Fa, come ha annunciato Fabio Fazio poche ore dopo la circolazione delle prime voci di rottura tra i due. Intanto nelle scorse ore sono arrivate le parole della madre di Fedez: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre".