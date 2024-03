Tapiro a Chiara Ferragni per la crisi con Fedez: “Non è una strategia, non sono così stratega” Chiara Ferragni, intercettata dalle telecamere di Strisci ala notizia, ha risposto alle domande di Valerio Staffelli a proposito della presunta crisi con Fedez: “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Chiara Ferragni è stata intercettata da Valerio Staffelli, tapiroforo di Striscia la notizia, a causa della presunta separazione dal marito Fedez. L’influencer smentisce le indiscrezioni secondo le quali quella in corso sarebbe una strategia orchestrata con il suo team di comunicazione per distogliere l’attenzione dal cosiddetto “caso pandoro”.

Le parole di Chiara Ferragni a Striscia la notizia

“Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”, così Chiara Ferragni nega che esista una strategia dietro le indiscrezioni a proposito della separazione da Fedez. Quando Staffelli le chiede invece aggiornamenti a proposito della vicenda legata alle operazioni di beneficenza che le sono valse l’iscrizione nel registro degli indagati, Ferragni aggiunge: “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema”. Il servizio con la consegna del tapiro a Chiara andrà in onda nella puntata di Striscia la notizia di venerdì 1° marzo.

Chiara Ferragni aveva già negato la “separazione strategica”

Già di fronte alle telecamere di Pomeriggio5, Chiara Ferragni aveva negato che la notizia della separazione da Fedez fosse stata abilmente orchestrata allo scopo di deviare l’attenzione generale dalla vicenda che, a metà dicembre scorso, le si è abbattuta addosso, provocandole non poche difficoltà di immagine. “Niente è finto. Non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte ca****e le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo”, si era difesa l’imprenditrice digitale nel corso di una breve intervista andata in onda durante la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Myrta Merlino.