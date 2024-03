Chiara Ferragni e Fedez tornano a indossare la fede: già tornata la pace dopo la crisi? Da Chiara Ferragni e Fedez arrivano segnali “incoraggianti”. Dopo le indiscrezioni a proposito della presunta separazione in corso, sia l’influencer che l’artista sono tornati a indossare la fede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni e Fedez si separano? Al momento, i due diretti interessati non hanno voluto commentare le indiscrezioni secondo le quali si sarebbero lasciati ma, senza una smentita, i pettegolezzi a proposito di un allontanamento si sono moltiplicati giorno dopo giorno. Adesso, dal profilo Instagram di entrambi arriva una novità che sembrerebbe suggerire un clima più disteso rispetto a quello di qualche giorno fa. Fedez e Chiara sono tornati entrambi a indossare la fede, simbolo del loro matrimonio.

Fedez ha rimesso la fede per primo, Chiara lo ha seguito

Il primo a tornare a indossare la fede era stato Federico che l’aveva sfoggiata sul palco del Circolo dei lettori in occasione dell’incontro con i ragazzi organizzato sul tema della salute mentale. A qualche giorno di distanza, Chiara sembrerebbe averlo seguito in questa scelta ed è tornata a sfoggiare l’anello nuziale nelle Instagram stories pubblicate qualche ora fa.

Eppure Chiara Ferragni si sarebbe già affidata a una divorzista

La decisione di tornare a indossare la fede si scontra, però, con quanto sostenuto da Vanity Fair e Dillingernews a proposito del fatto che l’imprenditrice digitale abbia già deciso di rivolgersi a un’avvocata divorzista, Daniela Missaglia, esperta in diritto di famiglia che aveva già seguito la separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Notizie contrastanti che i due non hanno commentato, limitandosi a fare in modo che fossero i loro gesti – sui social o nelle interviste rilasciate – a parlare per loro. Intanto, intercettata dalle telecamere di Pomeriggio5, Ferragni si è detta offesa dalla percezione secondo la quale la notizia della separazione servirebbe solo a sviare l’attenzione degli utenti dallo scandalo pandoro. “Non c’è niente di finto, non c'è nessuna exit strategy, è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte ca***te le cose che scrivono, non sono vere”.