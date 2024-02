Separazione Ferragnez: Fedez torna a indossare la fede, tre giorni fa l’aveva tolta Durante un incontro con gli studenti al Circolo dei Lettori, Fedez è tornato a sfoggiare la fede. Il rapper, nell’occhio del ciclone a causa della presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, ha sfoggiato all’anulare sinistro la vera indossata il giorno del matrimonio. Tre giorni fa, intercettato dalle telecamere di Pomeriggio5, non la indossava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fedez è tornato a indossare la fede. È quanto appare evidente dopo l’incontro che il rapper ha tenuto con gli studenti al Circolo dei Lettori, incontro servito a parlare di un tema molto caro a Fedez, quello della salute mentale. Seduto sul palco, l’artista ha retto il microfono con la mano sinistra sul cui anulare spiccava evidente la fede. Durante l’incontro, ovviamente, non ha fatto riferimento alcuno al terremoto che avrebbe scosso di recente la sua vita privata, la presunta separazione da Chiara Ferragni.

Fedez non indossava la fede durante l’intervista a Pomeriggio5

Intercettato dalle telecamere di Pomeriggio5 appena 3 giorni fa, Fedez aveva involontariamente mostrato la mano sinistra in camera, movimento che aveva permesso agli spettatori di accorgersi che, almeno in quell’occasione, l’artista non indossava la fede. In quel caso, tuttavia, Federico si era rifiutato di commentare le indiscrezioni a proposito del rapporto con la moglie Chiara Ferragni: “Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe? Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”.

Chiara Ferragni: “È un momento doloroso”

L’attenzione dei curiosi, soprattutto negli ultimi giorni, si è spesso concentrata sulla mano sinistra di Chiara Ferragni, alla ricerca di indizi seminati nella Instagram stories postate dalla influencer. Come Federico, nemmeno Chiara sembrerebbe avere recentemente indossato la fede eppure c’è chi sostiene che la donna stia indossando la vera nuziale alla mano destra, sotto alcuni altri anelli. Per il momento, Fedez e Chiara hanno preferito non commentare le indiscrezioni a proposito della presunta separazione in corso. Anche l’imprenditrice digitale è stata intercettata dalle telecamere di Pomeriggio5 ma ha preferito evitare di fermarsi a parlare con la troupe. “Lasciatemi andare dalla psicologa”, ha detto, “È un momento doloroso”.