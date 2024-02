Chiara Ferragni sceglie la divorzista Daniela Missaglia, seguì il divorzio tra Moric e Corona Chiara Ferragni avrebbe scelto di affidarsi all’avvocata divorzista Daniela Missaglia per la causa di separazione con Fedez. L’influencer e il marito starebbero quindi procedendo anche sotto il profilo legale per mettere fine ufficialmente alla loro storia d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Chiara Ferragni e Fedez starebbero procedendo spediti verso la separazione. Come annunciato da Dillinger News e Vanity Fair, la nota influencer avrebbe scelto di affidarsi all’avvocata divorzista Daniela Missaglia per mettere fine, anche sotto il profilo legale, al matrimonio con l’artista. Quello di Missaglia è un nome già noto agli appassionati di cronaca rosa. Si tratta, infatti, dell’avvocata che nel 2013 seguì la causa di separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

Chi è Daniela Missaglia, avvocata cui si sarebbe affidata Chiara Ferragni

Daniela Missaglia è un’avvocata divorzista e matrimonialista, esperta in diritto familiare, titolare insieme alla collega e socia Valeria De Vellis, dello studio milanese Missaglia De Vellis. Missaglia è già nota per essersi occupata, nel 2013, della causa di separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Ha inoltre difeso Ambra Angiolini nell’ambito della causa per la “casa occupata” che l’aveva vista contrapposta a Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La socia De Vellis, invece, si era occupata del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Missaglia si aggiunge quindi al team di avvocati che starebbe seguendo Ferragni in questo periodo particolarmente complicato della sua vita, segnato dall’allontanamento da Fedez e dall’inchiesta aperta a proposito dell’ormai celebre “caso pandoro”.

Chiara Ferragni: “Offensivo pensare si tratti di una exit strategy”

Intanto, Chiara ha smentito le indiscrezioni secondo le quali la notizia della separazione dovrebbe servire a spiare l’attenzione dal fascicolo aperto a suo carico nell’ambito dell’inchiesta legata alla beneficenza. “Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi”, ha dichiarato l’influencer di fronte alle telecamere di Pomeriggio5, “Non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. La ricostruzione? Ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo”. Quindi, in riferimento al regalo fatto recapitare da Myrta Merlino a Fedez, ha concluso: “Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino, ma fatemelo recapitare”.