Chiara Ferragni, il safari è trendy: camicetta tagliata sotto il seno e cardigan con motivo etnico Chiara Ferragni è in vacanza in Sudafrica. Per il safari ha scelto look sauvage, tra stampe animalier e motivi etnici.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è volata in Sudafrica, una meta che sognava da tempo. Il viaggio era in programma già nel 2020, ma la pandemia ha costretto a rimandarlo. Il posto le è immediatamente entrato nel cuore regalandole bellissime emozioni e preziosi ricordi da conservare. L'influencer sta condividendo sui social le sue avventure sul posto, tra immersioni nella natura e momenti con gli amici. In realtà la vacanza è iniziata con un piccolo imprevisto: l'influencer ha smarrito il bagaglio nel bel mezzo della savana! Per l'intera prima giornata non si è potuta cambiare e si è arrangiata con un paio di jeans e una T-shirt. Sta alloggiando in una lussuosa struttura: il Mhondoro Safari Lodge & Villa permette agli ospiti di vivere l'esperienza del safari. Anche in versione wild, Chiara Ferragni è sempre trendy.

I look di Chiara Ferragni in safari

Recuperato il bagaglio smarrito, Chiara Ferragni ha potuto cominciare a sfoggiare tutti i cambi d'abito pensati per il safari in Sudafrica. Ovviamente, l'influencer prima della partenza aveva pensato a tutto, predisponendo dei look trendy e comodi per poter affrontare al meglio le avventure sul posto. Immancabile il bikini per il bagno in piscina: ha scelto un due pezzi del suo brand, un modello rosa iridescente che presto sarà disponibile anche online.

Lo ha mostrato soddisfatta a fan e follower, rendendosi poi conto di avere l'etichetta in vista dal tanga! In questi giorni Chiara Ferragni ha puntato sempre su look sauvage perfetti per il "road trip". Ha alternato crop top per il giorno e felpe per la sera, con jeans comodi o shorts. La stampa animalier è la protagonista, tra pantaloni leopardati a vita bassa e leggermente a zampa e maxi sciarpa "ghepardo" nei toni del nero e marrone.

Il look wild del terzo giorno in Sudafrica

Per il terzo giorno di safari, Chiara Ferragni ha scelto un trendy outfit griffato. Ha scelto un capo gettonatissimo, che sicuramente spopolerà nella primavera in corso: la camicetta crop. Il modello che indossa l'influencer è firmato MiuMiu, come si legge sul logo ricamato, uno dei suoi brand preferiti: è una camicetta "tagliata" sotto il seno a maniche lunghe, color giallo polline. Costa 760 euro.

L'ha abbinata a un paio di shorts in denim scuri, con orlo leggermente sfrangiato. Ha poi completato il look con dei comodi stivaletti aggiungendo l'immancabile tocco "wild", perfetto per l'occasione. Il cardigan in lana è firmato Alanui. Il modello si chiama proprio Desert Island Icon: base beige con decorazioni a intarsio nei toni del verde e del marrone, maniche lunghe, cintura in vita, dettagli sfilacciati, revers a scialle.

in foto: cardigan Alanui

Costa a prezzo pieno 3733 euro. Filo conduttore dei look in Sudafrica, sono gli accessori del suo brand: stavolta ha puntato su un paio di occhiali da sole colorato. Il modello presenta infatti lenti specchiate verdi e sul sito ufficiale costano 140 euro.