Chiara Ferragni, l’ironia sul bikini iridescente: “Ti senti cool e poi vedi l’etichetta che spunta” Chiara Ferragni ha approfittato del viaggio in Sudafrica per sfoggiare uno dei suoi nuovi bikini. Ma qualcosa è andato storto.

A cura di Giusy Dente

Il brand di Chiara Ferragni è cresciuto nel tempo e oggi è un marchio di successo amatissimo soprattutto dai più giovani. Se all'inizio c'era solo una linea di abbigliamento, oggi le cose sono molto diverse: negli ultimi due anni l'imprenditrice ha lanciato sul mercato make-up, biancheria intima, gioielli e anche una collezione beachwear. L'influencer sta mostrando sui social i nuovi prodotti, presto disponibili sul suo shop. Approfittando della vacanza in Sudafrica, ha dato un'anteprima dei nuovi coloratissimi costumi che ha pensato per la stagione balneare che si avvicina.

Chiara Ferragni in bikini

Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per lavoro, assieme a tutto il suo team. Il viaggio non è iniziati nel migliore dei modi: l'imprenditrice ha smarrito il bagaglio ed è stata costretta ad arrangiarsi, riutilizzando i pochi abiti a disposizione, senza poter disporre di tutti i cambi messi in valigia. Sta alloggiando in una struttura lussuosa nella savana, che mette a disposizione degli ospiti degli avventurosi safari perfetti per immergersi nella natura a contatto con gli animali.

Il safari si è rivelato un'esperienza entusiasmante, testimoniata passo passo sui social, mostrando a fan e follower le meraviglie del percorso: elefanti, leopardi, leoni. Tra un'avventura e l'altra si è concessa anche un bagno: occasione perfetta per sfoggiare uno dei bikini della collezione che porta il suo nome. Il due pezzi rosa iridescente è composto da un reggiseno con coppe triangolari e slip coi laccetti sui fianchi.

Il pezzo superiore è impreziosito da laccetti che si legano attorno al busto e al centro spicca il logo del brand in metallo color oro: è l'iconico occhietto con le lunghe ciglia. Come sempre, l'influencer ha mostrato il costume in ogni dettaglio, giocando davanti alla fotocamera. Ma qualcosa è andato storto e ha candidamente ammesso di aver commesso un piccolo errore di stile: non si è accorta dell'etichetta in vista dallo slip! "Quando ti senti super cool e poi ti accorgi dell’etichetta che spunta dal costume!" ha scritto.