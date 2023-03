Chiara Ferragni, perché nel primo giorno in Sudafrica ha indossato solo jeans e t-shirt Chiara Ferragni è volata in Sudafrica con amici e colleghi per un viaggio di lavoro. Ha dato il via all’esperienza in jeans e t-shirt ma perché non si è mai cambiata per una giornata intera?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è attivissima sul fronte lavorativo e lo dimostra sui social, dove documenta regolarmente tutti i suoi impegni professionali, dalle giornate in ufficio alle reunion post-sanremesi con Amadeus e Giovanna. Nelle ultime ore è partita alla volta del Sudafrica con amici e colleghi, su Instagram ha spiegato che il viaggio era in programma dal 2020 ma purtroppo a causa della pandemia è stata costretta a rimandarlo per ben 3 anni. Oggi è finalmente riuscita a realizzare il suo sogno di fare un safari in un parco naturalistico del luogo e non sorprende che abbia immortalato con foto e Stories alcuni dettagli dell'esperienza emozionante. L'unico imprevisto? Dopo essere scesa dall'aereo ha dovuto affrontare un piccolo inconveniente.

Il primo look "sudafricano" di Chiara Ferragni

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il primo giorno in Sudafrica? Niente minidress o look dall'animo hippie, ha preferito puntare sulla comodità e sullo stile minimal. Jeans Levi's leggermente oversize a vita bassa, canotta crop total white e felpa girgia col cappuccio: solo in serata ha fatto un piccolo cambio sostituendo la canottiera con una t-shirt grigia (sempre corta, così da lasciare l'ombelico in vista). Non sono mancati i gioielli della Chiara Ferragni collection, dagli orecchini alle collane con le croci scintillanti. Capelli sciolti e ondalati, anfibi di pelle nera ed espressione raggiante: l'imprenditrice riesce a essere glamour anche in versione cozy.

Il primo look di Chiara Ferragni per il viaggio in Sudafrica

I bagagli di Chiara Ferragni sono stati smarriti

Sebbene jeans, t-shirt e felpa siano i capi ideali per affrontare prima un viaggio internazionale e poi un safari, per Chiara Ferragni è stato decisamente insolito non cambiare mai look per un'intera giornata. Il motivo per cui lo ha fatto?

Chiara Ferragni dopo aver smarrito i bagagli

Come lei stessa ha spiegato sui social, le sue valigie sono state smarrite ed è per questo che è stata costretta ad arrangiarsi con i pochissimi accessori che aveva portato nel bagaglio a mano. Il piccolo inconveniente metterà a rischio i suoi impegni lavorativi in Africa? L'unica cosa certa è che, almeno per il momento, è riuscita a raggirare il problema nella speranza che tutti i trolley le vengano recapitati il prima possibile. Non si esclude, però, che abbia già ideato un "piano b" per farsi inviare dei nuovi look glamour direttamente dall'Italia.