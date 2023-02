Chiara Ferragni Brand, com’è nata l’azienda con l’occhio cigliato e qual è il segreto del successo Chiara Ferragni non è più una semplice influencer: è un’imprenditrice di moda a tutti gli effetti. La storia del suo brand, tra collaborazioni d’autore e accessori cult.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo essere diventata la regina di Instagram, Chiara Ferragni si lancia nella sua prima avventura televisiva da co-conduttrice e lo fa dal palco più amato d'Italia: il Festival di Sanremo. È ingiusto però definirla solo influencer: dopo l'esordio come fashion blogger Chiara Ferragni ha creato un marchio di successo e da pioniera dell'imprenditoria digitale oggi è diventata un'affermata imprenditrice. Oggi è amministratore delegato di TBS Crew srl e di Chiara Ferragni Brand, la sua azienda di moda e accessori che ha conquistato legioni di fan.

Com'è nato il brand di Chiara Ferragni

La passione per la moda di Chiara Ferragni è diventata ben presto un mestiere: già ai tempi del blog The Blonde Salad l'allora fashion blogger lanciò una linea di scarpe, per poi espandere il progetto verso una linea completa di abiti e accessori che portavano il suo nome. Nel 2013 nacque ufficialmente Chiara Ferragni Brand, di cui l'influencer è tutt'ora direttrice creativa e CEO: il simbolo del marchio è l'occhio azzurro con le ciglia, che compare su sneakers, cover per il cellulare e accessori. Nel 2016 il brand ha lanciato i primi pop up stores a Parigi, a Firenze a Londra e a Taiwan. L'anno successivo arrivano i flagship store a Milano, Shangai e Hong Kong.

Chiara Ferragni a Palermo in un corner del suo brand

Oggi il brand si è allargato con nuove linee. Non più solo abiti, scarpe e borse: negli ultimi due anni Ferragni ha lanciato una linea di make up popolarissima, poi una collezione di biancheria intima, affiancata ai costumi da bagno, e infine una linea di gioielli. Il tutto sempre con la vena frizzante, glamour e pop che caratterizza lo stile di Chiara Ferragni: dominano i colori accesi (soprattutto il rosa) e i dettagli scintillanti. Nel 2021, dopo la nascita della figlia Vittoria, Chiara Ferragni ha lanciato anche una linea Kids per neonati e bambini. Man mano che l'azienda cresce, crescono anche gli spazi: la scorsa estate ha mostrato i nuovi uffici, pronti ad accogliere la squadra.

Chiara Ferragni di fronte al suo corner di gioielli alla Rinascente

Il segreto del successo di Chiara Ferragni

Sotto molti aspetti Chiara Ferragni può essere considerata una pioniera: prima di lei il concetto di imprenditoria digitale era pressoché sconosciuto al grande pubblico. Ferragni, come lei stessa racconta, ha esordito nella moda da outsider e da influencer è diventata designer a tutti gli effetti. Non si è limitata a una collaborazione con un brand o una capsule collection, ma ha messo in piedi un brand dedicato a moda e accessori. L'offerta si rinnova costantemente e Chiara Ferragni può contare su una testimonial d'eccezione: se stessa. Lei e i suoi figli, insieme al resto della famiglia, sono i migliori ambassador di bracciali, piumini, scarpe e accessori con l'occhio cigliato. Non mancano comunque le testimonial influenti: la top model Isabeli Fontana è il volto della campagna invernale e Heidi Klum ha mostrato ai follower i gioielli dell'amica italiana.

Chiara Ferragni presenta la collaborazione con Pigna

Da Evian a Nespresso, le collaborazioni di Chiara Ferragni

Nel corso degli anni il brand di Chiara Ferragni è diventato famoso per una serie di collaborazioni d'autore: la primissima fu con Ladurée, la pasticceria dei celebri macaron, nel 2016, per creare pasticcini total pink, il colore signature di Chiara Ferragni. L'anno dopo arrivò la partnership con Evian – non senza polemiche per via del costo delle bottiglie d'acqua ‘griffate'. Poi fu il turno di Lancome, dei biscotti Oreo e infine del caffé Nespresso, unione celebrata dall'apertura di un temporary bar nel cuore di Milano. La più recente? La collezione di diari e quaderni scintillanti insieme a Pigna. I prodotti del brand con l'occhio cigliato sono arrivati perfino sugli scaffali dei supermercati: Chiara Ferragni ha lanciato un suo pandoro (ovviamente con lo zucchero rosa!) un uovo di Pasqua brandizzato e perfino una linea di chewing gum insieme a Daygum.

Chiara Ferragni e Nespresso

La brand image di Chiara Ferragni: il celebre logo dell'occhio

Chiara Ferragni ha trasformato il suo nome in un marchio di moda. Il simbolo del marchio è l'inconfondibile occhio celeste stilizzato contornato da ciglia che oggi campeggia su borse, felpe, bikini e borse. Si tratta proprio degli occhi azzurri di Chiara Ferragni, a volte disegnati nell'atto "flirty" di ammiccare. L'occhio dal design minimal si accompagna al nome "Chiara Ferragni": il logo è stato ufficialmente registrato nel 2019, dopo una controversia con un marchio olandese.

Chiara Ferragni con una borsa del suo brand

Chiara Ferragni è l'unico capo della TBS Crew

Oggi Chiara Ferragni possiede il 100% del capitale sociale di TBS Crew s.r.l, la società che ha fondato nel 2009 e che gestisce il sito "The Blonde Salad", da cui tutto è iniziato. Nel 2021 infatti ha perfezionato l'acquisto del 45% delle quote della società necessario a diventare a tutti gli effetti il "capo di se stessa".

Chiara Ferragni con i suoi prodotti di make up

Oltre a TBS Crew, l'imprenditrice ha costruito il suo successo con Sisterhood, società di consulenza per le attività di marketing, eventi e talent management e Fenice, nel cui portafogli c'è anche il marchio Chiara Ferragni Collection. Nel 2020 le tre società hanno realizzato ricavi per 20 milioni di euro, confermando che Chiara Ferragni è ormai molto più che un'influencer: è un'imprenditrice di successo.