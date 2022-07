I nuovi uffici di Chiara Ferragni a Milano: un open space con arcate rosa Chiara Ferragni ha visitato i suoi nuovi uffici a Milano rivelando alcuni dettagli della sede dove trasferirà presto il suo impero fashion e beauty.

Il nuovo ufficio di Chiara Ferragni a Milano

Chiara Ferragni non è solo l'influencer più famosa d'Italia e tra le più conosciute al mondo ma un'imprenditrice di successo che sta costruendo un vero e proprio impero economico. Con un patrimonio di 40 milioni di dollari, Chiara Ferragni ha consolidato e ingrandito le sue attività negli ultimi anni, con una linea di abbigliamento, di calzature, di accessori, make-up, gioielli, una linea kids e adesso anche di chewingum. L'iconico marchio, con l'occhietto azzurro dalle lunghe ciglia come logo, si sta affermando sempre di più come punto di riferimento per il pubblico del settore fashion e beauty. Un tale impero necessita dunque di più spazio. I nuovi uffici di Chiara Ferragni a Milano sono quasi pronti.

Chiara Ferragni visita i nuovi uffici in via Turati a Milano

Gli uffici di Chiara Ferragni, con The Blond Salad e TBS Crew, stanno per trasferirsi in una nuova sede. Il nuovo headquarter della nota influencer si trova in via Turati, nel cuore del capoluogo meneghino. Già lo scorso mese Chiara Ferragni aveva fatto visita all'edificio dove sorgeranno i nuovi uffici ma adesso la famosa imprenditrice ci conduce all'interno della sede con alcune immagini condivise.

Chiara Ferragni nella nuova sede di The Blond Salad

Chiara Ferragni ha visitato i suoi nuovi uffici a Milano rivelando alcuni dettagli dell'importante sede di via Turati. Il nuovo headquarter di Chiara Ferragni si mostra come un enorme open space ritmato da un susseguirsi di arcate rosa pastello.

Il nuovo ufficio dove si trasferirà Chiara Ferragni Brand

Tanta luce naturale penetra all'interno dello spazio dove si trasferirà presto la Chiara Ferragni Brand che si sta imponendo come un impero fashion e beauty soprattutto tra il pubblico più giovane. I pavimenti e il soffitto chiari rendono l'ambiente ancora più arioso e luminoso.