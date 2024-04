video suggerito

Quando comprare biglietti aerei per risparmiare: giorni e orari migliori per le offerte sui voli Risparmiare quando si acquista un volo aereo è possibile: ecco quali sono i momenti migliori, con le tariffe più convenienti e quali sono i consigli da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

È iniziato il conto alla rovescia che ci porterà dritti alle ferie estive. Questi sono i mesi di programmazione, quelli in cui si organizza il viaggio, in cui si fa un bilancio delle spese per capire come ammortizzare i costi e non sborsare una fortuna per vitto, alloggio, trasporto, attività varie. Il mezzo di trasporto è un aspetto su cui è possibile intervenire, all'insegna del risparmio. C'è bisogno di qualche piccola accortezza, che però può salvare il portafogli, quando si tratta di aerei. Ci sono, infatti, alcuni momenti in cui è più conveniente prenotare un volo, perché c'è più probabilità di trovare offerte e prezzi ribassati, rispetto al consueto. Tutto dipende dall'algoritmo che le compagnie aeree usano per massimizzare i loro profitti: ogni oscillazione di prezzo, ogni periodi cambiamento della tariffa è frutto di una strategia, non è affatto questione di casualità. Tutta questione di tempismo, insomma, non di fortuna: il consiglio per chi vuole risparmiare è tenere d'occhio alcuni mesi specifici e alcuni giorni in particolare. Un'analisi del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it ha individuato quali sono i momenti migliori per volare.

Qual è il giorno migliore per prenotare un volo e gli orari

Jetcost ha messo a confronto i prezzi di compagnie aeree e agenzie di viaggio, per arrivare a un prezzo medio per ogni giorno della settimana. Il giorno ideale è il martedì sul tardi. L'orario che registra il prezzo medio più basso è a notte fonda: verso le 2 del mattino. L'algoritmo delle compagnie aeree intercetta la bassa richiesta e per invogliare i clienti, le stesse abbassano i prezzi, così da dare uno stimolo all'acquisto. I prezzi tendono a salire con nel weekend: se tra lunedì e mercoledì si fanno gli affari migliori, viceversa la domenica risulta essere kil giorno peggiore per prenotare un volo.

I mesi più convenienti per comprare biglietti aerei

Le statistiche dicono che i mesi più convenienti per comprare biglietti aerei sono gennaio, febbraio, marzo e settembre. Il peggiore è dicembre. Una variabile da considerare è lo stipendio. La maggior parte delle persone lo riceve a inizio mese, quindi in quel periodo c'è una richiesta più alta: ecco perché l'ideale sarebbe procedere con la prenotazione a metà mese, quando casa la richiesta, perché c'è meno potere d'acquisto.

Quando si abbassano i prezzi dei voli

Insomma, i prezzi dei voli cambiano in base alla richiesta. Sicuramente c'è maggiore richiesta per le partenze del weekend e questi biglietti vengono di solito acquistati a metà settimana: sono quelli più cari. Visto che sono tante persone a consultare i siti, i prezzi dei biglietti aerei salgono. Tendenzialmente, il prezzo dei voli nazionali inizia ad aumentare circa 21 giorni prima della partenza, mentre quello dei voli internazionali 28 giorni. L'ideale sarebbe confermare la prenotazione 3 o addirittura 4 mesi prima.

I consigli per risparmiare sui biglietti aerei

Se si vuole risparmiare bisogna tenere d'occhio l'andamento dei prezzi, monitorando spesso i siti delle compagnia, così da avere un'idea più precisa dell'oscillazione dei prezzi su base mensile e settimanale. Ovviamente i prezzi tendono a salire in alta stagione, periodo di punta: c'è maggiore domanda e quindi i costi dei biglietti aerei salgono alle stelle. Lo stesso vale in concomitanza di feste come Natale, Capodanno, Ferragosto. Meglio prediligere periodi più "morti" o comunque muoversi con largo anticipo, senza arrivare troppo a ridosso.

Per monitorare questo andamento, Skyscanner ha messo a punto l'app Savings Generator, un vero e proprio generatore di risparmio per combattere il caro voli. Basta inserire alcuni dati, come la città di partenza e il periodo in cui si vuole viaggiare, per ottenere una serie di indicazioni utili per risparmiare (dalla destinazione più conveniente al periodo migliore per prenotare). Le offerte last minute sono una manna dal cielo per chi ha una certa flessibilità e può approfittare dei pacchetti che le compagnie aeree lanciano all'ultimo minuto, per partenze quasi immediate o comunque in ristrette fasce orarie e verso specifiche destinazioni prestabilite.

I più esperti possono addirittura utilizzare una rete VPN così da oscurare il proprio indirizzo IP all'agenzia o alla compagnia aerea interessata. Questo permette di cancellare lo storico dalla memoria e il tracciamento dei dati con i cookie: questi elementi fanno lievitare il prezzo. Eliminando queste variabili, invece, viene vsiualizzato il prezzo più basso possibile. Questo è possibile anche collegandosi da un Paese con una valuta più debole.