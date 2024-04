video suggerito

Chiara Ferragni è una “sciura” col mollettone: il ritorno dell’accessorio anni ’90 Chiara Ferragni sta rientrando a Milano dopo il weekend a Roma e per il viaggio non ha rinunciato al glamour. Si è trasformata in una “sciura” con un mollettone a tema in stile anni ’90: ecco tutti i dettagli dell’accessorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo il lungo silenzio seguito alle vacanze di Pasqua. Sarà perché non aveva alcuna intenzione di commentare l'intervista di Fedez a Belve o perché semplicemente ha sentito la necessità di "staccare la spina", ma la cosa certa è che il suo profilo ufficiale è rimasto "inattivo" per oltre due settimane. Nel momento in cui ha ricominciato a postare lo ha fatto in gran stile, sfoggiando un sensuale abito con maxi spacco che può essere definito un moderno revenge dress. Ora documenta regolarmente le sua quotidianità proprio come faceva in passato, concentrandosi sopratutto sui look scelti per i diversi eventi: in quanti hanno notato l'accessorio "da sciura" che ha indossato in viaggio?

Chiara Ferragni rilancia i mollettoni per capelli

Il weekend appena terminato per Chiara Ferragni è stato all'insegna della libertà: lo ha trascorso a Roma in compagnia di alcuni cari amici tra visite al museo, passeggiate in centro e outfit ispirati al mondo della lingerie. Quando è arrivato il momento di rientrare a Milano, non ha rinunciato allo stile, anzi, ha voluto portare l'attenzione dei fan su un accessorio super trendy che ha reso il look da viaggio decisamente originale. Ricordate i mollettoni in pieno stile anni '90? L'imprenditrice ne ha usato uno per legare i capelli in un mezzo raccolto, rilanciando il trend dall'animo vintage che ha letteralmente spopolato quando lei stessa era una bambina.

Chiara Ferragni in versione sciura

Chi ha firmato il mollettone di Chiara Ferragni

La cosa particolare è che Chiara non ha scelto un mollettone qualsiasi: complice il fatto che stava rientrando a Milano, ne ha indossato uno decorato con la scritta "Sciura", ovvero la donna ricca e un po' snob diventata ormai il simbolo della cultura meneghina. Si tratta di un modello tartarugato e con l'applicazione in cristalli bianchi firmato Leontine, brand dallo spirito cosmopolita diventato famoso per i suoi accessori Made in Italy realizzati a mano. Quanto costa? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 35 euro. In quante prenderanno ispirazione da Chiara e completeranno i loro look primaverili con i mollettoni dall'animo vintage?

Leggi anche Il body nude di Chiara Ferragni: abiti trasparenti e capi in stile lingerie sono la nuova tendenza

Mollettone di Leontine