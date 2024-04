video suggerito

Il revenge dress di Chiara Ferragni: vola a Venezia e torna sui social col maxi spacco Chiara Ferragni è tornata sui social dopo le ultime settimane di silenzio e lo ha fatto con uno spacco vertiginoso: ecco perché l’abito sembra essere a tutti gli effetti un revenge dress. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita: dopo essere stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco, il rapporto con Fedez è entrato in crisi e ad oggi tra loro sembra non esserci alcun punto d'incontro, tanto che attualmente hanno deciso di vivere separati. Sarà perché non aveva alcuna intenzione di commentare l'intervista del rapper a Belve o perché ha avuto bisogno di staccare davvero la spina, ma dall'inizio di aprile l'imprenditrice era "sparita" dai social, apparendo solo nelle foto di mamma e sorelle. Ora le cose sono cambiate: ha approfittato di un viaggio a Venezia per ricominciare a postare e lo ha fatto con quello che sembra che essere a tutti gli effetti un revenge dress.

Perché l'abito nero di Chiara Ferragni potrebbe essere un revenge dress

Nei giorni scorsi Fedez era finito sulle prime pagine dei giornali col suo viaggio extra lusso al Coachella (durante il quale era stato anche paparazzato con un'influencer) ma ora è rientrato a Milano e Chiara Ferragni ha pensato bene di "prendere il volo". È partita alla volta di Venezia per partecipare all'inaugurazione della mostra Musei delle Lacrime dell'amico Francesco Vezzoli presso l'unico Museo Correr e ne ha approfittato per tornare a mostrare l'outfit scelto per l'evento su Instagram.

Chiara Ferragni col maxi spacco

Ha messo da parte le canotte intime e i look casual, ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero ma con un tocco di sensualità. Ha indossato un lungo abito fasciante che potrebbe essere definito un "revenge dress", il motivo? Sembra ricordare l'outfit dark di Lady Diana dopo il divorzio con Carlo e, considerando il fatto che anche lei si trova in un momento sentimentale particolare, la scelta di stile potrebbe essere stata tutt'altro che casuale.

Chiara Ferragni col revenge dress

Il look dark di Chiara Ferragni

Silhouette aderente che le ha fasciato le forme, collo alto, maniche a tre quarti e una gonna lunga contraddistinta da un vertiginoso spacco laterale che ha lasciato la gamba nuda in bella vista: Chiara Ferragni si è trasformata in una vera e propria diva e ha dimostrato di non aver perso fascino, bellezza e stile nonostante il momento difficile. Ha completato il look con un paio di décolleté in tinta a punta e con tacco kitten e non ha rinunciato alla borsa griffata, una mini Kelly bag di Hermès in total black. Capelli legati in un raccolto a effetto messy, bracciali scintillanti e spacco sempre in primo piano: l'imprenditrice è tornata e sembra essere determinata a prendersi la sua rivincita su tutti coloro che si sono scagliati contro di lei negli ultimi mesi.