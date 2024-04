Fedez in California per strada con Giulia Ottorini, chi c’era con il rapper al Coachella 2024

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

In questi giorni Fedez si trova in California per il Coachella Festival. Il rapper è volato dall'altra parte del mondo insieme ad alcuni amici per assistere a uno dei festival musicali più importati e attesi al mondo, mentre Chiara Ferragni continua a trascorrere del tempo a Cremona, sua città natale, insieme alla famiglia. Come mostrano diversi scatti e video condivisi su Instagram, accanto a Fedez ci sono diversi personaggi dello spettacolo e non solo. Tra questi, anche la creator Giulia Ottorini, avvistata da Whoopsee.it mentre camminava al suo fianco.

Fedez passeggia con Giulia Ottorini al Coachella, le foto insieme

Tra i vari personaggi con cui si trova Fedez al Coachella Festival, c'è anche Giulia Ottorini. Whoopsee.it li ha avvistati mentre, in compagnia di altri amici, escono insieme da un centro commerciale, sorridendo e scherzando tra loro. La ragazza in questione è una creator, seguita da milioni di follower sia su Instagram che su Tiktok ed ex fidanzata del rapper Mambolosco. Fedez per il momento non ha commentato le foto che li ritraggono insieme, mentre la creator ha pubblicato su TikTok un video in cui si legge: "Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico". Non si sa con certezza se il riferimento sia al rapper, dal momento che non c'è nessuna menzione esplicita, ma è possibile che questo sia il modo scelto da Ottorini per commentare gli scatti che la ritraggono.

Chi ha incontrato Fedez al Coachella Festival

Come ha mostrato tra le stories Instagram, Fedez non era solo con Giulia Ottorini al Coachella Festival, anzi, i due potrebbero essersi incontrati per caso. Dai brevi video condivisi, si vede come il rapper abbia assistito agli show delle prime due serata in compagnia di diversi personaggi noti, come Guram Gvasalia, direttore creativo del brand Vetements e fratello del direttore creativo di Balenciaga. Non soltanto: ha incontrato Paris Hilton, abbracciandola e girando con lei un breve video di saluto a Donatella Versace, stilista e sua grande amica.

Fedez al Coachella con Paris Hilton e Guram Gvasalia