“Fedez coinvolto in una rissa con Diego Naska”, l’indiscrezione sul rapper dopo la crisi con la moglie Stando a quanto riporta Dagospia, tra Fedez e Diego Naska sarebbe scoppiata una rissa durante il party di lancio del nuovo album di Tony Effe. I due sarebbero arrivati alla mani nel corso della serata, pare per una frase del giovane cantautore sui figli del rapper. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La crisi con Chiara Ferragni avrebbe portato diversi cambiamenti nella vita di Fedez. Primo fra tutti il trasferimento dall'attico in City Life, dove viveva con la famiglia, a un appartamento in Zona Navigili. A questo si aggiungerebbe anche il ritorno allo stile di vita di un tempo: il rapper frequenterebbe sempre più spesso i locali milanesi partecipando a eventi e feste esclusive. Durante unoo di questi, stando a quanto riporta Dagospia, sarebbe scoppiata una rissa con il giovane Diego Naska, cantautore della scena punk rock degli ultimi tempi.

La presunta rissa di Fedez con Diego Naska: l'indiscrezione

Stando a quanto riportano Dagospia e Dillinger News, tra Fedez e Diego Naska sarebbe scoppiata una rissa durante il party in occasione del lancio del nuovo album di Tony Effe. La festa si sarebbe tenuta in un locale esclusivo di Milano, con ingresso riservato solo ai personaggi noti, che però non possono scattare video e foto. Pare che sia lo stesso che il rapper frequenta abbastanza spesso nell'ultimo periodo, dopo l'allontanamento dalla moglie Chiara Ferragni, in particolare insieme al nuovo amico Carl Hirshmann, imprenditore ed ex marito di Fiammetta Cicogna. Quanto all'accaduto durante la serata, non si sa di preciso quali siano le motivazioni che abbiano portato Fedez e Naska ad arrivare alle mani. Secondo una versione, riportata sempre da Corona, sarebbe stata una frase del giovane cantautore sui figli di Federico, Leone e Vittoria, a scatenare la sua reazione.

Chi è il cantautore Diego Naska: la carriera

Nato a Loreto, nelle Marche, Diego Cartebetti si trasferisce a Milano dopo le scuole superiori per iniziare una carriera nel mondo della musica. Il cantautore cresce nella scena pop punk e punk rock, due generi che esplorerà attraverso i suoi brani successivi (il primo pubblicato nel 2014). Negli anni si fa consocere sempre di più, pubblicando singoli come Mamma non mi parla, Spezzami il cuore e Punkabbestia, che anticipano il suo primo album in studio: il 4 marzo 2022 esce il disco d'esordio Rebel. In seguito si esibisce in svariati festival, tra cui il Rock in Roma e il Mi Ami Festival, collaborando anche con Lo Dtato Sociale e diversi altri artisti della scena.