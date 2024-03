Fedez e la nuova amicizia con Carl Hirshmann, chi è l’imprenditore ed ex marito di Fiammetta Cicogna Stando a quanto riporta il settimanale Chi, nell’ultimo periodo Fedez avrebbe un nuovo amico: “Fanno coppia fissa al Cipriani, un club esclusivo a Milano”. Si tratta di Carl Hirshmann, ricco imprenditore svizzero ed ex marito di Fiammetta Cicogna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a emergere indiscrezioni sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Se l'influencer ha ammesso di non voler più fingere che vada tutto bene, mentre trascorre i pomeriggi con i figli Leone e Vittoria, pare che il rapper si diverta a passere del tempo in compagnia di un nuovo amico. A farlo sapere il settimanale Chi, che racconta come Federico Lucia sia trascorrendo diverse serate in compagnia di Carl Hirshmann, ex marito di Fiammetta Cicogna e noto imprenditore.

"Fedez e Carl Hirshmann, le serate insieme a Milano"

Stando a quanto riporta il settimanale, nell'ultimo periodo Fedez avrebbe trascorso diverse giornate e serate insieme a un nuovo amico, Carl Hirshmann, ex marito di Fiammetta Cicogna. "Fanno coppia fissa da Cipriani, a Milano", fa sapere Chi. Si tratta di un club esclusivo in città, dove nessuno può scattare fotografie e diffondere informazioni riguardo a quanto accade all'interno, altrimenti viene escluso automaticamente dalla "member list". Non ci sono, quindi, testimonianze fotografiche della loro amicizia, ma i due si divertirebbero a trascorrere del tempo insieme. Per Fedez si tratta di un nuovo amico in un periodo delicato della sua vita privata, visto quanto sta accadendo con Chiara Ferragni, che ha confermato la crisi e si è mostrata vulnerabile sui social.

Chi è Carl Hirshmann, nuovo amico di Fedez

Carl Hirshmann è nato nel 1980 ed è un ricco imprenditore svizzero, nipote del fondatore della famosa compagnia aerea Jet Aviation. Possiede diversi locali, una squadra di calcio e una linea di moda. La rivista People With Money, lo ha definito "l'imprenditore più pagato al mondo": fra il 2022 e il 2023 ha guadagnato circa 96milioni di dollari. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Fiammetta Cicogna, con cui ha avuto due figlie gemelle, Gioia e Gaia. Il rapporto sarebbe finito per via dei tradimenti di lui.