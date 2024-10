video suggerito

Tapiro a Chiara Ferragni: “Io e Fedez mai stati coppia aperta. L’inchiesta per truffa? Quest’anno panettone per tutti” Chiara Ferragni ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia. Nel corso della chiacchierata ha commentato l’inchiesta sul caso pandoro, poi ha replicato alle dichiarazioni di Taylor Mega che ha sostenuto che lei e Fedez fossero una coppia aperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni ha ricevuto il tapiro d'oro da Striscia la notizia. Valerio Staffelli l'ha raggiunta perché convinto che l'imprenditrice sia "attapirata" non solo per l'inchiesta sul caso Pandoro, ma anche per le dichiarazioni di Taylor Mega che sul matrimonio tra lei e Fedez ha parlato di "coppia aperta". Chiara Ferragni si è concessa una chiacchierata con l'inviato del tg satirico.

Chiara Ferragni fa chiarezza sul matrimonio finito con Fedez

Valerio Staffelli ha riportato a Chiara Ferragni le dichiarazioni di Taylor Mega. L'infuencer disse dei Ferragnez: "Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. […] Tra me e Fedez più una cosa fisica, passionale". Chiara Ferragni ha smentito che nel rapporto tra lei e l'ex marito ci fossero questi accordi:

Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se “coppia aperta” significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!

Cosa ha detto Chiara Ferragni sull'indagine per il caso Pandoro

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata per il caso pandoro e uova di Pasqua. Nei prossimi giorni apprenderà se è stata rinviata a giudizio. Quando Valerio Staffelli ha affrontato lo spinoso argomento, la trentasettenne ha precisato: "Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita". Poi, ha chiuso il discorso con un pizzico di ironia: "Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!". Quello a lei consegnato è stato il quinto tapiro per lei e il tapiro numero 1500 in generale. La puntata andrà in onda lunedì 14 ottobre alle ore 20:35. Striscia la Notizia annuncia che nel corso della consegna del tapiro irromperà un ospite a sorpresa.