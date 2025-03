Chiara Ferragni: “Sono serena per la sentenza sul PandoroGate, non ho fatto niente. Non mi fiderei di persone sbagliate”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Ferragni è ormai tornata alla sua solita vita e, infatti, dopo i periodi lontani dalla Fashion Week milanese, si è mostrata alle sfilate di famosi brand. Mentre era intenta ad allontanarsi da uno degli eventi è stata fermata da un giornalista di Rai Tre, che le ha rivolto alcune domande sul Pandoro Gate e anche su quanto è emerso sul suo conto nel podcast di Fabrizio Corona a pochi giorni da Sanremo 2025.

La risposta di Chiara Ferragni sul Pandoro Gate

L'imprenditrice digitale si trovava alla sfilata di Giuseppe Morabito quando, fermata da un giornalista della trasmissione di Rai3, Lo stato delle cose, condotta da Massimo Giletti, si è trovata a dover rispondere in merito all'udienza prevista per il prossimo settembre nell'ambito dell'inchiesta Pandoro Gate, dal momento che Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata, e subirà un processo. L'imprenditrice digitale, però, non si è scomposta e ha rivelato:

Sto bene, molto bene. Come mi sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, alla fine non ho fatto niente. Qualcosa che non rifarei? Beh tante cose, tipo fidarmi di persone sbagliate, tutto qui. Ma alla fine c’è un rimedio a tutto quanto.

La querela a Fabrizio Corona

Le domande, però, non sono finite perché non poteva non essere affrontato il tema delle dichiarazioni di Fabrizio Corona emerse nel podcast Falsissimo, in cui sembrava che l'imprenditrice digitale avesse avuto dei flirt con altri personaggi noti come Naska e Achille Lauro. Dopo il primo episodio del podcast, Ferragni era intervenuta per dire la sua verità in merito alla storia parallela di Fedez con Angelica Montini e ai tradimenti che anche lei avrebbe perpetrato nei confronti del marito, condividendo alcune storie sui social. L'influencer ha poi preso la decisione di querelare Corona e lo ha riconfermato anche ai microfoni del giornalista al quale ha dichiarato: "Ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così".