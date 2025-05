video suggerito

L’evento congiunto Codacons-Ferragni è un flop, l’influencer: “Non ho bisogno di ripulirmi l’immagine” Pochissime le persone presenti oggi all’evento organizzato dal Codacons insieme a Chiara Ferragni contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omofobia. L’imprenditrice: “Non ho bisogno di ripulirmi, le cose in cui credo sono note a tutti”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Chiara Ferragni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un flop. Così sì può descrivere l'evento organizzato dal Codacons insieme a Chiara Ferragni per presentare il progetto ‘Oltre il silenzio', dedicato al contrasto alla violenza sulle donne, lo stalking e l'omofobia. L'iniziativa, che ha avuto inizio alle 9.30 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, nella Sala Teatro Studio Gianni Borgna, ha visto la partecipazione di poche persone. La sala era mezza vuota, una cinquantina di presenti a un evento che prima dello scandalo Pandoro avrebbe fatto fatica a contenere folle e giornalisti. Non solo: se si pensa che fino a qualche tempo fa il rapporto tra Ferragni e Rienzi era fatto esclusivamente di litigi, denunce a mezzo stampa e battaglie legali, la situazione appare ancora più paradossale.

"Quando dobbiamo denunciare qualcuno, pandori, uova o altro, lo facciamo – ha dichiarato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, intervistato dai cronisti. "Il problema è che quando devi dare un messaggio forte hai bisogno di persone che destino attenzione e interesse nella gente. Noi non andiamo a vedere il certificato penale francamente, e non mi risulta che qualcuno qui sia stato condannato. Non vedo nessun impedimento, prendiamo quello che è utile in questa vicenda, e la grande notorietà di persone che riescono ad attirare interesse su una questione così importante. La battaglia fatta era giusta, se ci sarà da fare un'altra battaglia la faremo, ma se ci dobbiamo servire di una persona che ha un appeal sulla collettività molto forte non abbiamo esitazioni. Non siamo ipocriti".

Prima dell'evento, Chiara Ferragni non ha voluto rilasciare risposte alle domande dei giornalisti. "Pace fatta con il Codacons, sì", ha risposto laconica a chi chiedeva conto della sua presenza oggi all'evento organizzato dal suo ex ‘nemico'. "Non ho bisogno di ripulirmi l'immagine", ha poi aggiunto velocemente intercettata da Mediaset. "I fatti parleranno per me, le cose in cui credo sono note a tutti e continuerò a battermi sempre".

Ha collaborato Simona Berterame