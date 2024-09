video suggerito

Taylor Mega: “Con Fedez una storia passionale. Non ha tradito Chiara Ferragni, erano una coppia aperta” Taylor Mega è stata intervistata da Le Iene per far luce sulla storia con Fedez e sul dissing con Tony Effe. L’influencer, stando alle anticipazioni diffuse dal programma, ha dichiarato che il rapper non ha tradito Chiara Ferragni con lei: “Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

137 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver confermato di aver avuto una storia con Fedez, Taylor Mega ha rilasciato una lunga intervista a Michele Caporosso, in arte Wad, inviato de Le Iene. La puntata con il botta e risposta integrale andrà in onda stasera, domenica 29 settembre 2024, su Italia1, ma il programma ha diffuso una piccola anticipazione sulle dichiarazioni dell'influencer tirata in ballo e diventata protagonista del dissing tra Fedez e Tony Effe. Ecco le sue parole.

La confessione sulla storia con Fedez: "Una cosa fisica, passionale"

Sul perché abbia accettato di partecipare al video di L'infanzia difficile di un benestante, Taylor Mega ha spiegato: "Ci sono degli accadimenti che precedono tutto questo dissing. (Fedez, ndr) sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: "ti va?". Quando Wad ha chiesto all'influencer se Fedez abbia tradito con lei Chiara Ferragni, lei ha risposto: "Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo". Poi ha continuato: "Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io". Sulla storia con Fedez, Taylor Mega ha raccontato che la loro era "più una cosa fisica, passionale". Non è stata lei a scatenare la crisi nei Ferragnez, ha spiegato: "Ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all'interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente".

"Chiara Ferragni è un'incoerente"

Nell'anticipazione dell'intervista per Le Iene, Taylor Mega commenta anche il comportamento di Chiara Ferragni, definendola "incoerente". "A me non piacciono le persone che non sono coerenti. Tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono", le parole. Alla domanda "Ti andrebbe di mettere fine a questa guerra?", l'influencer ha risposto: "Non lo posso fare io. Volevi che io facessi da pacere? Ci sono veramente storie difficili e complicate. Secondo me tra di loro si sistemeranno, ma io no".