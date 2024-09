video suggerito

Veronica Gentili assente a Le Iene, Max Angioni: “Ha avuto gravi problemi familiari” Una puntata non poco movimentata quella de Le Iene del 29 settembre, con l’intervista a Taylor Mega in cui ha confermato la sua storia con Fedez. Alla conduzione, però, è mancata Veronica Gentili. Max Angioni sui motivi dell’assenza: “Costretta a tornare a Roma d’urgenza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

La prima puntata stagionale de Le Iene del 29 settembre è andata in onda senza Veronica Gentili. L'assenza della giornalista, che ormai da un anno è alla conduzione del noto programma su Italia 1, è stata subito annunciata dal co-conduttore Max Angioni, costretto a dirigere da solo un appuntamento decisamente movimentato, vista l'intervista in cui Taylor Mega ha parlato della sua storia con Fedez, nel periodo in cui il rapper era ancora insieme a Chiara Ferragni. Dopo l'annuncio, Angioni ha spiegato i motivi dell'assenza della collega, rassicurando gli spettatori: "La rivedremo domenica prossima".

Perché Veronica Gentili era assente a Le Iene

All'inizio della puntata del 29 settembre, Max Angioni ha spiegato perché la collega Veronica Gentili fosse assente: "Sono qui da solo in studio perché Veronica ha avuto un problema familiare molto serio ed è dovuta tornare a Roma d'urgenza, speriamo possa tornare stasera altrimenti la vedremo domenica prossima", ha detto. Solo qualche ora prima della diretta, sulla pagina ufficiale de Le Iene era stato pubblicato un post in cui la produzione anticipava il ritorno dei due alla conduzione.

Prima che emergesse l’imprevisto, Veronica Gentili aveva pubblicato una storia in diretta da Milano per interagire con i suoi fan. "Milano, eccomi!", aveva scritto a corredo di uno scatto in cui aveva immortalato i grattacieli di City Life, a testimonianza di quanto la sua assenza sia stata dovuta a un imprevisto dell'ultimo minuto.

Taylor Mega protagonista della prima puntata

La prima puntata della stagione si è aperta con diversi ospiti: da Luigi Celeste a Katherine Kelly Lang. Protagonista indiscussa, però, è stata l'influencer Taylor Mega, che ha ha confermato di aver avuto una storia con Fedez, rilasciando una lunga intervista a Michele Caporosso, in arte Wad, inviato de Le Iene. Mega, anche ex di Tony Effe, ha spiegato perché abbia accettato di partecipare al video di L'infanzia difficile di un benestante: "(Fedez, ndr) sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: "ti va?". Quando Wad ha chiesto all'influencer se Fedez avesse tradito con lei Chiara Ferragni, lei ha risposto: "Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo".

Ad ogni modo, Mega ha parlato di quella tra lei e Fedez come una storia "fisica, passionale". Non è stata lei a scatenare la crisi nei Ferragnez, ha spiegato: "Ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all'interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente".