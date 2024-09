Quando Tony Effe rivelò i messaggi di una “famosissima donna sposata” a Le Iene

La faida tra Tony Effe e Fedez sembra essersi placata. Nessun altro dissing nelle ultime 48 ore ma, dopo tutto quello che è successo, rispunta fuori adesso un'intervista che il pupillo della Dark Polo Gang ha fatto con Nicolò De Vitiis a Le Iene nel dicembre 2023. In quella occasione, oltre a mettersi a nudo, lasciò curiosare l'inviato de Le Iene nel suo cellulare: "Questa chi è che non la conosce, ma che ti scrive?". "Ma niente, messaggi tipo "Che fai, dove stai, vediamoci" e la reazione di De Vitiis a leggere altri messaggi: "Mi ti farei! Ma questa è famosissima, è impegnata! È sposata!".

Nel corso dell'intervista, una classica giornata passata dal giornalista insieme al cantante, viene fuori una situazione sentimentale praticamente inesistente. Rivela, infatti Tony Effe: "Situazione sentimentale mia? Ora sono single". Poi, però, si mette a nudo: "Ho il cuore spezzato. Sono due mesi che non faccio niente. Prima dovevo scopa*e, ora se non c'è qualcosa che mi lega, non mi va".

Non ho costruito tanto a livello di rapporti e per me, fare famiglia è complicato. Non voglio essere un papà vecchio, questo è sicuro. Ci sono dei giorni che non vorrei essere Tony Effe ma Nicolò. Prima ero più felice, non so da cosa deriva. Quando non avevo niente, mi sentivo meglio. Tanti artisti sono depressi. Io? Vado a giorni, a periodi. È un lavoro che ti porta a stare in contesti, tipo l'altra sera ero a cena con Lenny Kravitz in persona, ma io volevo stare al bar con Zeppola a giocà a tressette. Questo è quello che mi riempie.