Le follie d’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe, lui la definisce “la mia ragazza” al suo concerto Il rapper si gode il soldout del concerto di Roma e la presenza della sua compagna Giulia De Lellis, che ha salutato proprio dal palco: “È la mia ragazza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sono già lontani i tempi del dissing con Fedez. Tony Effe si gode una rinnovata popolarità, il soldout al Palazzo dello Sport di Roma ma soprattutto l'amore di Giulia De Lellis. Sono una coppia, ormai, questo lo sanno tutti. La socialite era lì, in prima fila a postare sui social tutto il concerto del nuovo reuccio del pop made in Roma. A fine concerto, è arrivata anche la dedica di lui "alla mia ragazza". Dopo tante peripezie, Tony Effe ha messo la testa a posto? Così pare.

La reazione di Tony Effe dopo il concerto

"Aspettavo questo giorno da sempre", ha scritto Tony Effe sui social. "Grazie Roma, la prima volta non si scorda mai". Il tour di Tony Effe adesso prosegue con l'Unipol Forum di Assago il 12 ottobre, che pare essere già sold out.

Tony Effe e Giulia De Lellis, la prima foto insieme a settembre

Quando è accaduto che Tony Effe e Giulia De Lellis hanno ufficializzato la loro relazione? Dopo mesi di speculazioni, tutto è cominciato lo scorso settembre quando su Instagram lui ha condiviso su Instagram la prima foto di coppia tra le immagini della sua estate. Quella è stata intesa come una conferma della relazione, già poi anticipata da un'intervista che Giulia De Lellis aveva rilasciato giorni prima. In quella intervista, Giulia De Lellis raccontava di non essere più single. Poi, sono apparse foto della coppia insieme a Milano. Anche se Giulia De Lellis non aveva mai commentato pubblicamente, non mancavano i suoi like ai post di Tony Effe. Le loro foto insieme, poi, sono state "benedette" dai like degli amici: Belen Rodriguez, Emma Marrone, Gazzelle, Gaia Gozzi e Ignazio Moser.

Anche sulle riviste di magazine, la coppia è stata paparazzata proprio questa estate in vacanza in Puglia. Le foto di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, li ha sorpresi in vacanza a Borgo Egnazia, il resort più amato dalle star dove Giorgia Meloni ha fatto l'ultimo G7.